WP Engine объявила о покупке Flywheel и партнёрстве с HubSpot

WP Engine, управляемая платформа WordPress, объявила о покупке своего конкурента Flywheel и партнёрстве с HubSpot. Эти соглашения призваны создать лучший опыт для маркетологов и представителей e-commerce в экосистеме WordPress.

Приобретение Flywheel

Финансовые условия соглашения не разглашаются, но согласно заявлению компании, на сегодняшний день это самая крупная сделка в пространстве WordPress.

В настоящее время Flywheel обслуживает более 28 тыс. клиентов по всему миру. После завершения сделки WP Engine будет обслуживать более 120 тыс. брендов и агентств.

По прогнозам компании, к 2020 году совокупный годовой доход WP Engine и Flywheel достигнет $200 млн.

Партнёрство с HubSpot

Это партнёрство позволит пользователям получать доступ к бесплатной CRM и маркетинговому ПО HubSpot прямо в WordPress.

«Объединение мощной CMS с не менее мощной CRM является важным катализатором для растущего бизнеса. Мы думаем, что эти две платформы могут в сумме дать 1+1=3», — отметил сооснователь и глава HubSpot Брайан Халлиган (Brian Halligan).

Новые функции будут доступны в обновлённом плагине HubSpot для WordPress. В их числе: