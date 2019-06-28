Разработчик системы для продажи билетов онлайн обвинил руководство «Укрзалізниця» в давлении

Компания-разработчик «Уніт», которая работает над электронной системой предприятия «Укрзалізниця» для продажи билетов, обвинила руководство госпредприятия в давлении: в «Уніт» заявляют, что должностные лица «Укрзалізниця» пытаются передать управление сервисом частной компании. Об этом представители разработчика сообщили AIN.UA

Позиция «Уніт»

В письме к руководителю «Укрзалізниця» Евгению Кравцову представители «Уніт» сообщили, что «организованная группа должностных лиц АО „Укрзалізниця“» в сговоре с частной компанией «принимает меры», чтобы вывести из-под контроля госпредприятия электронную систему для дальнейшей передачи ее в управление частной компании.

Для достижения этой цели должностные лица филиала «ГІОЦ» искусственно создают перебои в работе сервиса. В дальнейшем система может быть принудительно остановлена этими лицами, чтобы обвинить разработчика системы «Уніт» — тем самым оправдав себя. Такие деструктивные действия, которые могут привести к полной остановки системы, подрывают работу стратегического для Украины предприятия.

Журналист AIN.UA обратился к представителям «Укрзалізниця» с просьбой прокомментировать обвинения, но на момент подготовки заметки не получил ответ.