Google обновил данные по индексации в Search Console

Google обновил отчёт об индексировании в Search Console после примерно 10 дней задержки. При этом в компании отметили, что продолжают изучать эту ситуацию, чтобы убедиться, что проблема полностью решена.

We had some issues with Search Console data freshness in the last few days. At the moment data is up to date, but we're still looking into this ? to make sure the issue has been completely resolved. Sorry for the inconvenience. — Google Webmasters (@googlewmc) June 25, 2019

У большинства специалистов теперь последние доступные данные датированы 21 или 22 июня, что представляет собой нормальную задержку для этого отчёта – 2-3 дня.