Google обновил данные по индексации в Search Console
Google обновил отчёт об индексировании в Search Console после примерно 10 дней задержки. При этом в компании отметили, что продолжают изучать эту ситуацию, чтобы убедиться, что проблема полностью решена.
We had some issues with Search Console data freshness in the last few days. At the moment data is up to date, but we're still looking into this ? to make sure the issue has been completely resolved. Sorry for the inconvenience.
Напомним, что около двух недель назад вебмастера заметили резкое увеличение количества оповещений об ошибках в Search Console. А в начале прошлой недели Google предупредил о сбое в отчётах по трафику из Google Картинок.
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