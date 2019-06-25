В GMB ответили на вопрос о задержках с разблокировкой аккаунтов

Один из вебмастеров поделился в Twitter ответом службы поддержки Google Мой бизнес на вопрос о задержках, связанных с разблокировкой аккаунтов.

Согласно сообщению, задержки в ответах могут составлять до 2-3 недель. При этом в Google при отсутствии ответа просят не подавать повторные запросы на восстановление данных о компании, чтобы не ухудшать ситуацию ещё больше.

С чем связаны эти задержки, в Google не уточнили.

Напомним, что эта проблема наблюдается по всему миру. Раньше восстановление аккаунта занимало около суток.