В GMB ответили на вопрос о задержках с разблокировкой аккаунтов
Один из вебмастеров поделился в Twitter ответом службы поддержки Google Мой бизнес на вопрос о задержках, связанных с разблокировкой аккаунтов.
Согласно сообщению, задержки в ответах могут составлять до 2-3 недель. При этом в Google при отсутствии ответа просят не подавать повторные запросы на восстановление данных о компании, чтобы не ухудшать ситуацию ещё больше.
Напомним, что эта проблема наблюдается по всему миру. Раньше восстановление аккаунта занимало около суток.
Отметим также, что один из вебмастеров в обсуждении на эту тему на справочном форуме Google Мой бизнесрассказал, что ему удалось быстрее решить вопрос через опцию «Заказать звонок по телефону». При этом в службе поддержки подтвердили наличие глобальной проблемы.
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