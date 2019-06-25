В GMB ответили на вопрос о задержках с разблокировкой аккаунтов

Один из вебмастеров поделился в Twitter ответом службы поддержки Google Мой бизнес на вопрос о задержках, связанных с разблокировкой аккаунтов.

Согласно сообщению, задержки в ответах могут составлять до 2-3 недель. При этом в Google при отсутствии ответа просят не подавать повторные запросы на восстановление данных о компании, чтобы не ухудшать ситуацию ещё больше.

Finally got an update from @GoogleMyBiz team! cc @rustybrick, @glenngabe, @dr_pete pic.twitter.com/rJ0WVN2MtG

— mahek giri (@giri_mahek) June 24, 2019

С чем связаны эти задержки, в Google не уточнили.

Напомним, что эта проблема наблюдается по всему миру. Раньше восстановление аккаунта занимало около суток.

Отметим также, что один из вебмастеров в обсуждении на эту тему на справочном форуме Google Мой бизнес рассказал, что ему удалось быстрее решить вопрос через опцию «Заказать звонок по телефону». При этом в службе поддержки подтвердили наличие глобальной проблемы.




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