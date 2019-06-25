Отчёт об индексировании в Search Console не обновляется уже 10 дней
Зарубежные вебмастера заметили, что отчёт об индексировании в Google Search Console не обновляется уже около 10 дней. Обычно задержка составляет 2-3 дня, но на этот раз она растянулась на более длительный период.
На скриншоте выше данные не обновлялись с 15 июня. При этом у других специалистов конечная дата – 14 июня:
В Google пока не прокомментировали эту ситуацию. С чем связана задержка, пока неизвестно.
Напомним, что около двух недель назад вебмастера заметили резкое увеличение количества оповещений об ошибках в Search Console. А на прошлой неделе Google предупредил о сбое в отчётах по трафику из Google Картинок.
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