Отчёт об индексировании в Search Console не обновляется уже 10 дней

Зарубежные вебмастера заметили, что отчёт об индексировании в Google Search Console не обновляется уже около 10 дней. Обычно задержка составляет 2-3 дня, но на этот раз она растянулась на более длительный период.

Hey @JohnMu , again we see delayed data in index coverage report. Does GSC have any issue with index coverage again? #GSC @rustybrick pic.twitter.com/HHxmnDx4Ms — Daniel (@DanielHerndler) June 24, 2019

На скриншоте выше данные не обновлялись с 15 июня. При этом у других специалистов конечная дата – 14 июня:

В Google пока не прокомментировали эту ситуацию. С чем связана задержка, пока неизвестно.