Google запустил платформу для творческих специалистов Create with Google
Ранее в этом месяце Google
Примеры креативных кампаний собраны в разделе «Inspiration». Здесь доступна фильтрация по формату, вертикали и платформе, а также поиск по ключевым словам.
В Create with Google также интегрированы два новых инструмента —
Audience Connect позволяет отслеживать реакцию клиентов и превращает обычную презентацию в полноценный диалог с аудиторией.
YouTube Mockup позволяет загружать видео и демонстрировать клиентам и коллегам, как тот или иной ролик будет отображаться на YouTube — с компьютера, планшета или мобильного телефона.
На данный момент новый сайт доступен на английском, испанском, корейском и японском языках. До конца года компания планирует расширить этот список.
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25.06.2019 06:05