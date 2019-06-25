Google запустил платформу для творческих специалистов Create with Google

Ранее в этом месяце Google представил новый ресурс для творческих специалистов – Create with Google. Эта платформа призвана вдохновлять креативщиков, обеспечивать их информацией и помогать им воплощать идеи.

Примеры креативных кампаний собраны в разделе «Inspiration». Здесь доступна фильтрация по формату, вертикали и платформе, а также поиск по ключевым словам.

В Create with Google также интегрированы два новых инструмента — Audience Connect и YouTube Mockup. Они помогают специалистам на каждом этапе, от питча до реализации и продажи своих идей и работ на платформах Google.

Audience Connect позволяет отслеживать реакцию клиентов и превращает обычную презентацию в полноценный диалог с аудиторией.

YouTube Mockup позволяет загружать видео и демонстрировать клиентам и коллегам, как тот или иной ролик будет отображаться на YouTube — с компьютера, планшета или мобильного телефона.

На данный момент новый сайт доступен на английском, испанском, корейском и японском языках. До конца года компания планирует расширить этот список.




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