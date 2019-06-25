Microsoft запрещает своим сотрудникам использовать Grammarly, Slack и Google Docs
Компания Microsoft запретила своим сотрудникам пользоваться бесплатной версией популярного мессенджера Slack. Не потому, что он как-то конкурирует с ее продуктами, а из-за соображений безопасности, сообщает The Verge, пишут
Кроме мессенджера, в компании запрещен еще ряд продуктов конкурентов, к примеру, не поощряется использование сервисов Amazon Web Services (AWS) и Google Docs.
Издание цитирует внутренние правила по поводу Slack Free, Slack Standard и Slack Plus:
«Эти версии не предусматривают надлежащего контроля, который помог бы защитить интеллектуальную собственность компании. Существующие пользователи этих решений должны перенести историю чата и файлы, относящиеся к бизнесу Microsoft, в Microsoft Teams, который предлагает подобные функции и интегрирует приложения Office 365, функции звонков и групповых чатов».
Таким образом, использование корпоративной версии Slack Enterprise Grid не запрещается, однако, учитывая затраты, скорее всего, штат компании перейдет на ее же сервис командной работы Teams, отмечает издание.
Также, по данным издания, в компании запрещен украинский Grammarly. В Microsoft считают, что сервис может отслеживать набираемый на клавиатуре текст.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.