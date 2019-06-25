Microsoft запрещает своим сотрудникам использовать Grammarly, Slack и Google Docs

Компания Microsoft запретила своим сотрудникам пользоваться бесплатной версией популярного мессенджера Slack. Не потому, что он как-то конкурирует с ее продуктами, а из-за соображений безопасности, сообщает The Verge, пишут AIN.UA

Кроме мессенджера, в компании запрещен еще ряд продуктов конкурентов, к примеру, не поощряется использование сервисов Amazon Web Services (AWS) и Google Docs.

Издание цитирует внутренние правила по поводу Slack Free, Slack Standard и Slack Plus:

«Эти версии не предусматривают надлежащего контроля, который помог бы защитить интеллектуальную собственность компании. Существующие пользователи этих решений должны перенести историю чата и файлы, относящиеся к бизнесу Microsoft , в Microsoft Teams, который предлагает подобные функции и интегрирует приложения Office 365, функции звонков и групповых чатов».

Таким образом, использование корпоративной версии Slack Enterprise Grid не запрещается, однако, учитывая затраты, скорее всего, штат компании перейдет на ее же сервис командной работы Teams, отмечает издание.