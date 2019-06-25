Microsoft запрещает своим сотрудникам использовать Grammarly, Slack и Google Docs

Компания Microsoft запретила своим сотрудникам пользоваться бесплатной версией популярного мессенджера Slack. Не потому, что он как-то конкурирует с ее продуктами, а из-за соображений безопасности, сообщает The Verge, пишут AIN.UA

Кроме мессенджера, в компании запрещен еще ряд продуктов конкурентов, к примеру, не поощряется использование сервисов Amazon Web Services (AWS) и Google Docs.

Издание цитирует внутренние правила по поводу Slack Free, Slack Standard и Slack Plus:

«Эти версии не предусматривают надлежащего контроля, который помог бы защитить интеллектуальную собственность компании. Существующие пользователи этих решений должны перенести историю чата и файлы, относящиеся к бизнесу Microsoft, в Microsoft Teams, который предлагает подобные функции и интегрирует приложения Office 365, функции звонков и групповых чатов».

Таким образом, использование корпоративной версии Slack Enterprise Grid не запрещается, однако, учитывая затраты, скорее всего, штат компании перейдет на ее же сервис командной работы Teams, отмечает издание.

Также, по данным издания, в компании запрещен украинский Grammarly. В Microsoft считают, что сервис может отслеживать набираемый на клавиатуре текст.


Ольга Карпенко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Полиция провела обыск у киберактивиста, изъяв технику на «миллионы долларов». Он связывает это со своей деятельностьюПолиция провела обыск у киберактивиста, изъяв технику на «миллионы долларов». Он связывает это со своей деятельностью
Сайт Нацбанка подвергся DDoS-атакеСайт Нацбанка подвергся DDoS-атаке
YouTube подвергся расследованию со стороны FTC за неспособность защитить детейYouTube подвергся расследованию со стороны FTC за неспособность защитить детей
Покупатели б/у камер Nest рискуют стать объектом слежкиПокупатели б/у камер Nest рискуют стать объектом слежки
Facebook объявила о создании собственной криптовалюты LibraFacebook объявила о создании собственной криптовалюты Libra
Блок рекламы


Похожие новости
Google тестирует блоки знаний без ссылки на источникGoogle тестирует блоки знаний без ссылки на источник
Google запустил платформу для творческих специалистов Create with GoogleGoogle запустил платформу для творческих специалистов Create with Google
Google: URL, заблокированные через robots.txt, не влияют на бюджет сканированияGoogle: URL, заблокированные через robots.txt, не влияют на бюджет сканирования
В Google Maps нашли миллионы фальшивых местВ Google Maps нашли миллионы фальшивых мест
Google Ads обновит требования к целевой страницеGoogle Ads обновит требования к целевой странице
Slack проводит IPO. Оценка — $15,7 млрдSlack проводит IPO. Оценка — $15,7 млрд
Google интересуется, нужен ли фильтр «Nofollow» в отчёте о внутренних ссылках в GSCGoogle интересуется, нужен ли фильтр «Nofollow» в отчёте о внутренних ссылках в GSC
Google вложит $1 млрд в строительство жилья в области залива Сан-ФранцискоGoogle вложит $1 млрд в строительство жилья в области залива Сан-Франциско
49% всех поисковых сессий в Google заканчиваются без кликов49% всех поисковых сессий в Google заканчиваются без кликов
Google, Facebook и Amazon занимают 70% рынка digital-рекламы в СШАGoogle, Facebook и Amazon занимают 70% рынка digital-рекламы в США
Последние новости
Подгружаем последние новости