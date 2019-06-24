Киберполиция разоблачила украинцев, которые сотрудничали с роSSийскими хакерами

Хакеры создавали вирусы, которые без ведома владельцев компьютеров добывали криптовалюту, а украинцы продавали эти вирусы на хакерских сайтах.

В Одесской области работники киберполиции совместно со следователями полиции и прокуратуры разоблачили жителя Запорожья и Одессы, которые в заговоре с роSSийскими хакерами распространяли вредоносные программы. Об этом сообщает пресс-центр национальной полиции.

Хакеры создавали вирусы типа криптомайнера и "stealer", а двое украинцев сбывали их на закрытых хакерских форумах, получая за это проценты от продаж. Для анонимизации платежей злоумышленники использовали роSSийские платежные системы.

Созданные компьютерные вирусы использовались для операционной системы Windows для добычи криптовалюты. Кроме того, пользователи этих программ могли вмешиваться в работу компьютеров и копировать персональную и биллинговую информацию владельцев пораженных компьютеров. Среди доступных данных: логины, пароли, файлы cookie, данные по кошельки криптовалюты, доступы к онлайн банкингу и т.д.

По месту жительства участников группировки были проведены обыски, где правоохранители изъяли компьютерную технику, которая использовалась для преступной деятельности. Во время ее предварительного осмотра, киберполиция обнаружила разнообразное вредоносное программное обеспечение, переписки злоумышленников с пользователями хакерских форумов, через которые они продавали эти вирусы.

Жителю Одессы правоохранители уже объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, квалифицированного по ст. 361-1 УК Украины (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт). Второму - решается вопрос об объявлении подозрения.

Отмечается, что обвинительный акт уже направлен в суд. Сообщникам грозит до 5 лет заключения.

Напомним, Киберполиция уличила 5 мошенников, обокравших более 150 украинцев и иностранцев на 9 млн гривен, имитируя торги на финансовых биржах в Запорожье. Эта деятельность принесла злоумышленникам более 9 млн гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного Кодекса. Мошенникам грозит до 8 лет заключения.