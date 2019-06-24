Полиция провела обыск у киберактивиста, изъяв технику на «миллионы долларов». Он связывает это со своей деятельностью

21 июня правоохранительные органы провели обыск у ведущего разработчика компании «ИТ-Лаборатория» и эксперта по кибербезопасности Александра Галущенко. Оперативные действия провели в рамках расследования по делу о взломе электронной почты сотрудника полиции. Сам Галущенко и его коллеги считают, что обыск связан с его с его активистской деятельностью. Журналист AIN.UA разобрался в ситуации.

Что случилось

21 июня в доме у Александра Галущенко провели обыск. Галущенко — разработчик компании «ИТ-Лаборатория», которая занимается аудитами информационной безопасности, расследованиями преступлений киберсферы, а также созданием программных и аппаратных продуктов по защите компьютерных сетей. Кроме этого, Галущенко — волонтер «Украинского Кибер Альянса».

Что расследует полиция

Согласно постановлению Печерского районного суда города Киева (его копия есть в распоряжении редакции AIN.UA), обыск прошел в рамках досудебного расследования по делу о взломе электронной почты сотрудника правоохранительных органов.

По данным материалов следствия, Александр Галущенко общался по мессенджеру WhatsApp с одним из подозреваемых дела: во время беседы они обсуждали «несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительной машин, компьютерный сетей, сетей интернет-связи».

В целом расследование ведется по нескольким уголовным статьям, в том числе:

Статья 28. «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией»

Статья 129. «Угроза убийством»

Статья 146. Незаконное лишение свободы или похищение человека

Статья 163. Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер.

Статья 182. Нарушение неприкосновенности частной жизни

Статья 189. Вымогательство

Статья 345. Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа

Что говорит Галущенко

Разработчик говорит, что в рамках дела он не проходит как подозреваемый. В постановлении суда его также нет в соответствующем списке. Во время обыска Галущенко не сообщили его статус, но затем прислали повестку на допрос. Там он числится как свидетель.

Галущенко подчеркивает — он действительно общался с подозреваемым, так как предоставлял услуги его компании. «По его запросу мы искали данные о людях из открытых источников. Это абсолютно законная деятельность».

Специалист подтвердил наличие переписки с подозреваемым в WhatsApp, но ни о каких противозаконных действиях, по его словах, она свидетельствовать не может. Сейчас телефон Галущенко с перепиской находится у следователей.

Подозреваемый дал мне почту человека, о котором мы должны были собрать информацию. Через пару дней на эту почту пришло фейковое письмо. Исходя из этого правоохранители решили, что именно я взломал его почту. Других доказательств о якобы взломе с моей стороны мне не предоставили.

Что у специалиста изъяли в рамках обыска

По словам Галущенко, в рамках обыска силовики изъяли не только накопители, но и другие гаджеты, которые, уверен разработчик, не относятся к делу.

В их числе — центральная рабочая станция и мастер-ключ HASP. Галущенко говорит, что таким образом силовики получили исходные коды программного обеспечения «ИТ-Лаборатории»: «Если произойдет утечка информации — к конкурентам или в открытый доступ — вся работа, которую мы делали с 2011 года, потеряет смысл».

Суммарную стоимость техники я оцениваю в десятки миллионов долларов.

Кроме этого, правоохранители изъяли личные вещи Галущенка. На ноутбуке хранится медицинская информация ребенка специалиста, который болен раком и сейчас находится во Вьетнаме на лечении. «Мы должны были отправить эти документы в пятницу, чтобы перевезти его в Украину, но скопировать их мне разрешили только в субботу. Теперь мы сможем отправить документы не раньше понедельника — это промедление в три дня. Для этой ситуации это вечность. Я обещал вернуть его домой».

С чем Галущенко связывает обыск

Галущенко и его коллеги уверены — действия следствия связаны с его активистской деятельностью. В частности — последним флешмобом «Украинского Кибер Альянса» #двадцатьседьмое.

В его рамках волонтеры просканировали IP-адреса провайдеров с сертификацией КСЗИ. Это — «комплексная система защиты информации», созданная по требованию Государственной службы специальной связи и защиты информации. Она позволяет провайдерам работать с государственными учреждениями.

«Мы использовали способы, которые доступны любому интернет-пользователю. Во время флешмоба нашли огромное количество критических уязвимостей у госструктур: чертежи атомных электростанций, документацию компании „Укрзалізниця“ и так далее».

Получение сертификации для работы с госорганами стоит от 300 000 грн и занимает много времени. Но это очень коррумпированный процесс. Мы хотели привлечь внимание, что такая защита есть только «на бумаге». Это особенно важно в условиях войны.

Галущенко и его коллеги также обратили внимание на непоследовательность действий правоохранительных органов. В постановлении суда на обыск не фигурирует Статья 361 УК — «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи».

Специалист говорит, что ее специально не внесли в дело, чтобы не привлекать к расследованию Киберполицию. «В этом случае обыск прошел бы совсем по другому. У сотрудников Киберполиции есть экспертиза и опыт. У сотрудников отдела, который проводил обыск у меня, компетенция была на очень низком уровне. Думаю, на это был сделан расчет».

Спикер «Украинского Кибер Альянса» Шон Таунсенд считает, что Галущенко «просто кто-то заказал» — и скорее всего это связано не с бизнесом, а с волонтерской деятельностью.

«Александр много раз показывал некомпетентность государственных структур в области информационной безопасности. В его последних публикациях, он показывал, что решение Кабмина о необходимости для госпредприятий подключаться через провайдеров, у которых внедрен КСЗИ, не может защитить не только клиентов, но иногда и сами провайдерские узлы. А в рамках совместного флешмоба #FRD он помог найти огромное количество уязвимостей в госсекторе. Естественно, что мы сделаем всё возможное (в рамках закона, конечно), чтобы нелепые обвинения были сняты», — отметил представитель киберактивистов.

Что дальше

Галущенко говорит, что намерен вернуть изъятую технику: «Буду использовать все способы в правовом поле, чтобы показать, что происходящее надуманно. Этот случай выходит за все рамки». Кроме этого, на изъятых устройствах хранится ПО , которое по договору принадлежит компании «ИТ-Лаборатория». Галущенко отмечает, что компания также будет предпринимать «определенные шаги».

Адвокат и управляющий партнер Ovcharov & Partners Attorneys Association Денис Овчаров в комментарии для издания InternetUA отметил, что суд вернет это имущество: «Вопрос только в том, когда именно. Обычно это занимает от месяца до двух».