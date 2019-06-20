Google, Facebook и Amazon занимают 70% рынка digital-рекламы в США

На долю Google , Facebook и Amazon приходится в общей сумме 68,1% расходов на digital-рекламу в США – около $73 млрд в денежном выражении. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании e-Marketer.

В настоящее время Amazon занимает 38% рынка e-commerce. Год назад доля компании составляла почти 50%.

В расходах на digital-рекламу на долю Amazon приходится лишь 8,8%, тогда как Google и Facebook занимают 37,2% и 22,1% этого рынка соответственно.

При этом Facebook контролирует 83% расходов на рекламу в социальных сетях.

По данным IAB, в четвёртом квартале 2018 года 75% доходов от интернет-рекламы были сконцентрированы на топ-10 компаниях. Причём в последние 10 лет эта доля колебалась в пределах 69-77%. Таким образом, по оценкам IAB, этот рынок более конкурентный, чем по оценкам e-Marketer, но не на много.

Напомним, что в связи с лидирующей позицией Google , Facebook и Amazon на рынке интернет-рекламы регуляторы США начали новый раунд антимонопольных расследований против этих компаний, а также Apple .