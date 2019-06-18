Соцсеть LinkedIn обновила свой брендинг

Социальная сеть для профессионалов LinkedIn представила обновление брендинга, которое включает новый логотип, новую цветовую палитру и пользовательский шрифт.

Ребрендинг был призван отобразить теплоту, человечность и общность, которые олицетворяет LinkedIn.

«Наши иллюстрации, типографика и цвета передают тепло, человечность и общность нашего бренда. Мы обновили свой логотип. И мы находимся на пути к тому, чтобы сделать наш дизайн доступным для всех наших участников и клиентов».

Все обновлённые элементы брендинга:

Логотип . Теперь в нём используется только один цвет вместо трёх.

. Теперь в нём используется только один цвет вместо трёх. Цвета . Новая палитра более тёплая и дружелюбная.

. Новая палитра более тёплая и дружелюбная. Иллюстрации . Новые иллюстрации показывают людей, объединённых в рабочем пространстве.

. Новые иллюстрации показывают людей, объединённых в рабочем пространстве. Формы . Круги и прямоугольники, используемые повсюду.

. Круги и прямоугольники, используемые повсюду. Шрифт. Новый пользовательский шрифт под названием «Community» объединяет в себе элементы ручного письма и закругленные, более органичные начертания букв.

На данный момент новый брендинг соцсети можно увидеть на сайте LinkedIn Brand . Он также виден на странице приветствия для тех пользователей, которые вышли из системы.

Команда LinkedIn работала над ребрендингом около двух лет.

Обновление запускается постепенно по всей платформе.