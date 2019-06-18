Соцсеть LinkedIn обновила свой брендинг

Социальная сеть для профессионалов LinkedIn представила обновление брендинга, которое включает новый логотип, новую цветовую палитру и пользовательский шрифт.

Ребрендинг был призван отобразить теплоту, человечность и общность, которые олицетворяет LinkedIn.

«Наши иллюстрации, типографика и цвета передают тепло, человечность и общность нашего бренда. Мы обновили свой логотип. И мы находимся на пути к тому, чтобы сделать наш дизайн доступным для всех наших участников и клиентов».

Все обновлённые элементы брендинга:

  • Логотип. Теперь в нём используется только один цвет вместо трёх.
  • Цвета. Новая палитра более тёплая и дружелюбная.
  • Иллюстрации. Новые иллюстрации показывают людей, объединённых в рабочем пространстве.
  • Формы. Круги и прямоугольники, используемые повсюду.
  • Шрифт. Новый пользовательский шрифт под названием «Community» объединяет в себе элементы ручного письма и закругленные, более органичные начертания букв.

На данный момент новый брендинг соцсети можно увидеть на сайте LinkedIn Brand. Он также виден на странице приветствия для тех пользователей, которые вышли из системы.

Команда LinkedIn работала над ребрендингом около двух лет.

Обновление запускается постепенно по всей платформе.


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