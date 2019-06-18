Соцсеть LinkedIn обновила свой брендинг
Социальная сеть для профессионалов LinkedIn представила обновление брендинга, которое включает новый логотип, новую цветовую палитру и пользовательский шрифт.
Ребрендинг был призван отобразить теплоту, человечность и общность, которые олицетворяет LinkedIn.
«Наши иллюстрации, типографика и цвета передают тепло, человечность и общность нашего бренда. Мы обновили свой логотип. И мы находимся на пути к тому, чтобы сделать наш дизайн доступным для всех наших участников и клиентов».
Все обновлённые элементы брендинга:
- Логотип. Теперь в нём используется только один цвет вместо трёх.
- Цвета. Новая палитра более тёплая и дружелюбная.
- Иллюстрации. Новые иллюстрации показывают людей, объединённых в рабочем пространстве.
- Формы. Круги и прямоугольники, используемые повсюду.
- Шрифт. Новый пользовательский шрифт под названием «Community» объединяет в себе элементы ручного письма и закругленные, более органичные начертания букв.
На данный момент новый брендинг соцсети можно увидеть на сайте
Команда LinkedIn работала над ребрендингом около двух лет.
Обновление запускается постепенно по всей платформе.
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18.06.2019 16:07