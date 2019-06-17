Джон Мюллер: динамический рендеринг – это временное решение

На днях сотрудник Google Джон Мюллер отметил, что динамический рендеринг – это временное решение, необходимость в котором может полностью отпасть в ближайшие несколько лет. С каждым годом Google всё лучше обрабатывает JavaScript, так что со временем потребность в предоставлении такого рода «костылей» может сойти на нет.

Более того, с годами все веб-краулеры смогут обрабатывать JS, считает Мюллер:

«Я предполагаю, что со временем, в долгосрочной перспективе, вам нужно будет делать это всё меньше и меньше [помогать Google в сканировании JS]. На сегодняшний день Googlebot способен сканировать практически все типы JavaScript-страниц. Я предполагаю, что другие агенты пользователя также смогут это делать со временем.

Поэтому, я бы воспринимал это [динамический рендеринг] как временный обходной путь – где “временный” может означать пару лет. В какой-то момент практически каждый агент пользователя сможет обрабатывать JavaScript».

Прослушать ответ Мюллера можно, начиная с отметки 18:38 на видео ниже:

Напомним, что Google впервые рассказал о динамическом рендеринге – новой технологии, призванной облегчить сканирование, индексирование и ранжирование JavaScript-контента – на конференции I/O в 2018 году. Примечательно, что с тех пор прошло чуть больше года, а компания уже оценивает это решение как временное, что говорит о быстром прогрессе в обработке JS.

Руководство по динамическому рендерингу было опубликовано в октябре. А в мае этого года в Google Codelabs появился практикум по этой технологии.




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