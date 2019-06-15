В WordPress Core могут встроить функцию создания файлов XML Sitemap

Сотрудник Google Паскаль Бирчлер (Pascal Birchler) анонсировал новый проект, в котором говорится об интеграции функции создания базовых файлов XML Sitemap в WordPress Core, а также запуске XML Sitemaps API. Это предложение было разработано при участии Google, Yoast и других компаний.

На диаграмме ниже – предлагаемая структура XML Sitemaps:

Функция создания XML-карт сайта будет включена по умолчанию и позволит сделать индексируемыми следующие типы контента:

  • Главная страница
  • Страницы записей
  • Основные типы записей
  • Пользовательские типы записей
  • Основная таксономия (теги и категории)
  • Пользователи (авторы)

Кроме того, файл robots.txt, создаваемый WordPress, также будет ссылаться на индекс карты сайта.

Через API будет доступен ряд дополнительных функций:

  • Добавление дополнительных файлов XML Sitemap;
  • Добавление дополнительных атрибутов в записи в файле;
  • Исключение определённого типа постов;
  • Исключение конкретного поста;
  • Исключение определённой таксономии;
  • Исключение определённой фразы;
  • Исключение определённого автора и др.

Сотрудники Google Джон Мюллер, Гэри Илш и команда Google Webmasters поддержали эту идею:

This is great! Having a standard sitemap creator sounds like a brilliant idea! https://t.co/kvmEDo8YEh

— Gary "??" Illyes (@methode) June 12, 2019

#sitemaps #xml #?( • ? • )? https://t.co/ymjrlGTuP1

— ? John ? (@JohnMu) June 12, 2019

Sitemaps … Sitemaps everywhere! ?? https://t.co/r4SNeUYJud

Google Webmasters (@googlewmc) June 12, 2019


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