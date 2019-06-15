В WordPress Core могут встроить функцию создания файлов XML Sitemap

Сотрудник Google Паскаль Бирчлер (Pascal Birchler) анонсировал новый проект , в котором говорится об интеграции функции создания базовых файлов XML Sitemap в WordPress Core, а также запуске XML Sitemaps API. Это предложение было разработано при участии Google , Yoast и других компаний.

На диаграмме ниже – предлагаемая структура XML Sitemaps:

Функция создания XML-карт сайта будет включена по умолчанию и позволит сделать индексируемыми следующие типы контента:

Главная страница

Страницы записей

Основные типы записей

Пользовательские типы записей

Основная таксономия (теги и категории)

Пользователи (авторы)

Кроме того, файл robots.txt, создаваемый WordPress, также будет ссылаться на индекс карты сайта.

Через API будет доступен ряд дополнительных функций:

Добавление дополнительных файлов XML Sitemap;

Добавление дополнительных атрибутов в записи в файле;

Исключение определённого типа постов;

Исключение конкретного поста;

Исключение определённой таксономии;

Исключение определённой фразы;

Исключение определённого автора и др.

Сотрудники Google Джон Мюллер, Гэри Илш и команда Google Webmasters поддержали эту идею: