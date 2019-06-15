В WordPress Core могут встроить функцию создания файлов XML Sitemap
Сотрудник Google Паскаль Бирчлер (Pascal Birchler) анонсировал новый проект, в котором говорится об интеграции функции создания базовых файлов XML Sitemap в WordPress Core, а также запуске XML Sitemaps API. Это предложение было разработано при участии Google, Yoast и других компаний.
На диаграмме ниже – предлагаемая структура XML Sitemaps:
Функция создания XML-карт сайта будет включена по умолчанию и позволит сделать индексируемыми следующие типы контента:
Главная страница
Страницы записей
Основные типы записей
Пользовательские типы записей
Основная таксономия (теги и категории)
Пользователи (авторы)
Кроме того, файл robots.txt, создаваемый WordPress, также будет ссылаться на индекс карты сайта.
Через API будет доступен ряд дополнительных функций:
Добавление дополнительных файлов XML Sitemap;
Добавление дополнительных атрибутов в записи в файле;
Исключение определённого типа постов;
Исключение конкретного поста;
Исключение определённой таксономии;
Исключение определённой фразы;
Исключение определённого автора и др.
Сотрудники Google Джон Мюллер, Гэри Илш и команда Google Webmasters поддержали эту идею:
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