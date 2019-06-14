Radiohead передадут украденную музыку на борьбу с глобальным потеплением

Radiohead передадут украденную музыку на борьбу с глобальным потеплением

За них, точнее — за отказ от их публикации хакеры требовали $150 тысяч. Во вторник группа, устами гитариста Джонни Гринвуда, заявила, что все похищенные записи будут выложены на Bandcamp (сайт для обмена музыкой), откуда их можно будет скачать за 18 долларов в течение следующих 18 дней. Весь сбор пойдет в помощь активистской группе Extinction Rebellion, занятой организацией общественной кампании против глобального потепления.

Гринвуд уточнил, что музыка никогда не предназначалась для издания и имеет преимущественно исторический интерес.

Группа Extinction Rebellion стала известной благодаря многочисленным акциям прямого действия. Самой известной из них на сегодня является захват нескольких залов знаменитого лондонского Музея естествознания в апреле этого года. Тогда участники акции тихо лежали на полу музея, изображая мертвые тела. Экспонаты музея не пострадали, на помехи проходу граждан никто не жаловался.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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