Radiohead передадут украденную музыку на борьбу с глобальным потеплением
За них, точнее — за отказ от их публикации хакеры требовали $150 тысяч. Во вторник группа, устами гитариста Джонни Гринвуда, заявила, что все похищенные записи будут выложены на Bandcamp (сайт для обмена музыкой), откуда их можно будет скачать за 18 долларов в течение следующих 18 дней. Весь сбор пойдет в помощь активистской группе Extinction Rebellion, занятой организацией общественной кампании против глобального потепления.
Гринвуд уточнил, что музыка никогда не предназначалась для издания и имеет преимущественно исторический интерес.
Группа Extinction Rebellion стала известной благодаря многочисленным акциям прямого действия. Самой известной из них на сегодня является захват нескольких залов знаменитого лондонского Музея естествознания в апреле этого года. Тогда участники акции тихо лежали на полу музея, изображая мертвые тела. Экспонаты музея не пострадали, на помехи проходу граждан никто не жаловался.
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