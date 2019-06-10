YouTube ужесточает борьбу с хейтерским контентом на платформе
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Так, ранее в этом месяце сервис обновил свои
Обновлённая политика вступила в силу на прошлой неделе, но для полномасштабного внедрения новых правил YouTube понадобится ещё несколько месяцев.
Видеохостинг также сообщил, что обновление, ограничивающее рекомендации сомнительного и вводящего в заблуждение контента, будет запущено в большинстве стран до конца 2019 года. Пилотный запуск этого апдейта состоялся в январе в Соединённых Штатах. Благодаря этому изменению количество просмотров сомнительного контента из рекомендаций в США снизилось более чем на 50%.
Наконец, YouTube также обновил правила своей партнёрской программы. Теперь каналы, которые постоянно противоречат политике сервиса в отношении оскорбительного контента, будут отстранены от участия в программе и не смогут показывать рекламу в своих видео или использовать другие функции монетизации, такие как Super Chat.
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