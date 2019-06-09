Как умирает нейросеть, если отключать ее нейрон за нейроном (видео)

На Vimeo появилось видео «смерти» нейронной сети, которую отключают нейрон за нейроном. Искусственный нейрон — это элемент искусственной нейронной сети, математически — простая функция, отдаленное подобие биологической нервной клетки. В проекте «Что я увидела, прежде чем наступила тьма» разработчица взяла GAN-нейросеть, сгенерировала с ее помощью лицо человека, а затем начала отключать ее элементы по одному, получив в результате довольно жуткое видео. О проекте и его авторе написал Vice, сообщают AIN.UA

Нейросеть обучили на настоящих фото людей, она сгенерировала лицо девушки. Взаимосвязь между нейронами диктует его черты: глаза, кожу, цвет, формы, пряди волос, подобно тому, как человеческий мозг конструирует ментальный образ лица человека с помощью настоящих нейронов. И весь процесс отключения сети напрямую отображается непосредственно на этом лице.

Сначала лицо на фото как будто стареет, потом вообще теряет человеческие черты, становится неузнаваемым и жутким, под конец превращается в грязное пятно и исчезает.

Его автор сравнила результаты своего эксперимента с тем, как менялись со временем картины Клода Моне, приобретая все больше приглушенных желто-зеленых тонов.

«Меня вдохновили размышления о человеческом восприятии. Все, что мы видим, это интерпретация мозгом окружающего мира. У человека нет связи с реальностью, кроме этого сконструированного образа… Говорят, что нейросети глубокого обучения в чем-то подобны зрительным системам, так что для меня этот проект — уникальная возможность увидеть, как мир меняется в чьем-то восприятии, пусть и искусственном», — сообщила анонимная автор проекта в комментарии изданию.