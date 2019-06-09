Как умирает нейросеть, если отключать ее нейрон за нейроном (видео)

На Vimeo появилось видео «смерти» нейронной сети, которую отключают нейрон за нейроном. Искусственный нейрон — это элемент искусственной нейронной сети, математически — простая функция, отдаленное подобие биологической нервной клетки. В проекте «Что я увидела, прежде чем наступила тьма» разработчица взяла GAN-нейросеть, сгенерировала с ее помощью лицо человека, а затем начала отключать ее элементы по одному, получив в результате довольно жуткое видео. О проекте и его авторе написал Vice, сообщают AIN.UA

Нейросеть обучили на настоящих фото людей, она сгенерировала лицо девушки. Взаимосвязь между нейронами диктует его черты: глаза, кожу, цвет, формы, пряди волос, подобно тому, как человеческий мозг конструирует ментальный образ лица человека с помощью настоящих нейронов. И весь процесс отключения сети напрямую отображается непосредственно на этом лице.

Сначала лицо на фото как будто стареет, потом вообще теряет человеческие черты, становится неузнаваемым и жутким, под конец превращается в грязное пятно и исчезает.

Его автор сравнила результаты своего эксперимента с тем, как менялись со временем картины Клода Моне, приобретая все больше приглушенных желто-зеленых тонов.

«Меня вдохновили размышления о человеческом восприятии. Все, что мы видим, это интерпретация мозгом окружающего мира. У человека нет связи с реальностью, кроме этого сконструированного образа… Говорят, что нейросети глубокого обучения в чем-то подобны зрительным системам, так что для меня этот проект — уникальная возможность увидеть, как мир меняется в чьем-то восприятии, пусть и искусственном», — сообщила анонимная автор проекта в комментарии изданию.


Ольга Карпенко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ник Белогорский стал новым директором безопасности в Google
Nokia и Telecom Italia установили новый европейский рекорд скорости передачи данныхNokia и Telecom Italia установили новый европейский рекорд скорости передачи данных
Google игнорирует ссылки с сайтов социальных закладокGoogle игнорирует ссылки с сайтов социальных закладок
В США судят украинского хакера. Он воровал кредитки в составе FIN7
Google оспорил штраф в €1,49 млрд по делу AdSenseGoogle оспорил штраф в €1,49 млрд по делу AdSense
Блок рекламы


Похожие новости
Googlebot может сканировать веб-воркеры, но если они не создают задержекGooglebot может сканировать веб-воркеры, но если они не создают задержек
Рид Хоффман, LinkedIn: “Если бы создание стартапов было легким, все бы их делали. Это трудно”
Ларри Пейдж грозился уйти из Google, если ему не помогут сохранить контроль над компаниейЛарри Пейдж грозился уйти из Google, если ему не помогут сохранить контроль над компанией
Google может игнорировать файлы Sitemap, если они содержат недействительные URLGoogle может игнорировать файлы Sitemap, если они содержат недействительные URL
Google будет игнорировать директивы на странице, если в коде используются круглые кавычкиGoogle будет игнорировать директивы на странице, если в коде используются круглые кавычки
Google: что делать, если вы купили домен с плохой историейGoogle: что делать, если вы купили домен с плохой историей
Google: блокировка страницы в robots.txt может не сработать, если на неё есть ссылкиGoogle: блокировка страницы в robots.txt может не сработать, если на неё есть ссылки
Если бы YouTube был отдельной компанией, то стоил бы $160 млрд. Это больше Disney и Netflix
Instagram позволил отключать видимость постов конкретных пользователей, не отписываясь от нихInstagram позволил отключать видимость постов конкретных пользователей, не отписываясь от них
5 маркетинговых приемов «ПриватБанка» для увеличения продаж и как малый бизнес может их использовать (видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости