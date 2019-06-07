Гэри Илш об атрибуте alt и отказе от альтернативного текста

На днях один из SEO-специалистов поинтересовался в Twitter, нужен ли Google альтернативный текст или можно оставлять атрибут alt пустым.

Его вопрос выглядел так:

«Случайная мысль. Я наблюдаю, как всё больше экспертов по доступности говорят клиентам, чтобы они оставляли большинство своих атрибутов alt пустыми, потому что текст под ними избыточен. Так можем ли мы исследовать отказ от атрибутов alt как фактора ранжирования?»

Ему ответил сотрудник Google Гэри Илш:

«Имхо, если текст вокруг изображения является релевантным, то оставлять атрибуты alt пустыми вроде бы нормально. Но у поисковых систем определённо будет меньше данных, из которых они смогут определить, о чём идёт речь на изображении. Поэтому как минимум в некоторых случаях это может значительно влиять на трафик из Google Картинок».

Imo if the text around the image is relevant, leaving the alt attributes blank is sorta ok. Search engines would absolutely have less data from where they can infer what the image is about so at least in some cases that might have significant impact on Google Images traffic.

— Gary "??" Illyes (@methode) May 29, 2019

Таким образом, хотя поисковик и способен анализировать текст вокруг изображения, атрибут alt ему всё ещё нужен.

Напомним, что, согласно Google, атрибут alt очень важен для ранжирования изображений, но практически не используется в основном поиске.


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