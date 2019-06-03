Джон Мюллер на вопрос о SEO-атаке: отклонять такие ссылки не нужно

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос о предполагаемой SEO-атаке на сайт. В целом рекомендации остаются прежними: в большинстве случаев отклонять такие ссылки не нужно.

Вопрос к гуглеру звучал так:

«Мой сайт получает сотни ссылок, которые кажутся спамными. Я подозреваю, что, возможно, один из моих конкурентов пытается понизить мои позиции. Должен ли я продолжать отклонять эти ссылки неделя за неделей? Или же волноваться стоит лишь в том случае, если я получу ручные санкции за неестественные ссылки?».

В ответ Мюллер напомнил, что алгоритм Google игнорирует спамные ссылки:

«Обычно мы стараемся автоматически игнорировать такие ссылки. В большинстве случаев это работает довольно хорошо. Я вижу очень мало людей с проблемами, связанными с такими ссылками. Что касается отклонения, то если это обычные спамные ссылки, то я бы сильно не переживал по поводу них».

При этом он добавил, что для собственного успокоения всё же можно использовать инструмент Disavow Links.

«Если вы всё равно беспокоитесь по поводу них, если вы теряете сон из-за этих ссылок и хотите удостовериться, что Google обрабатывает их должным образом, то вы можете использовать инструмент отклонения ссылок. Это не будет расценено как признание вины или что-то в этом роде. С его помощью вы всего лишь сообщаете нашим системам, что эти ссылки не должны учитываться для сайта… С другой стороны, если вы думаете, что это обычные спамные ссылки, то их можно не трогать».

В завершение Мюллер отметил, что Disavow Links Tool должен использоваться только в исключительных случаях. Это инструмент не для массового применения.

«Я думаю, что для большинства сайтов в использовании этого инструмента нет никакой нужды… Это то, что нужно использовать только в действительно крайних случаях».