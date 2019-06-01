Pinterest выпустил веб-приложение для Windows 10

Pinterest объявил о запуске веб-приложения для Windows 10. Новинка уже доступна в Microsoft Store для пользователей по всему миру.

PWA, предназначенное для Windows 10, поддерживает все функции, доступные на сайте Pinterest, включая визуальный поиск Pinterest Lens, кнопки для сохранения пинов, рекомендуемые и популярные пины, а также поиск идей, связанных с едой, одеждой, домашним декором и т.д.

Приложение также поддерживает такие функции Windows, как Live Titles, Jump Lists и оповещения. Офлайн-режим и интеграция с Share Menu в Microsoft Edge будут запущены в скором времени, но точные сроки не уточняются.

Напомним, что в сентябре 2018 года ежемесячная аудитория Pinterest превысила 250 млн активных пользователей. А в апреле 2019 года компания вышла на IPO. В первый день торгов её акции выросли на 28%.


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