Сколько времени занимает обновление фавикона сайта в Google?
Сотрудник Moz Питер Мейерс (Dr. Pete Meyers) поинтересовался в Twitter, сколько времени занимает обновление фавикона сайта в результатах поиска Google.
Anyone successfully update their favicon and get it to show in Google mobile results? If "yes", how long did it take? I'm sitting on about a day now. Request re-indexing via GSC — small site, though, and not very mobile-friendly. Favicon is showing up in Chrome.
Согласно ответам западных специалистов, обычно это происходит в течение суток, а то и меньше. Но всё индивидуально и зависит от конкретного ресурса. В частности, от того, когда Google пересканирует главную страницу. А это может занять и больше 24 часов – даже при отправке запроса на повторное сканирование через Search Console.
To answer your question, @dr_pete, it was only a few hours til it updated. That's after I asked for a recrawl of the site's home page via GSC's URL Inspection tool.
«Роботы Google найдут и скачают значок сайта при следующем сканировании главной страницы вашего сайта. Если вы внесли изменения в значок и хотите, чтобы они были учтены, то можете запросить повторное сканирование главной страницы сайта. Обычно изменения учитываются в результатах поиска в течение нескольких дней».
Напомним, что фавиконы стали отображаться в поисковых сниппетах в результате недавнего обновления дизайна мобильной SERP.
Практически сразу после запуска этого апдейта Google начал лишать сайты пользовательских значков за нарушение правил.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.