Сколько времени занимает обновление фавикона сайта в Google?

Сотрудник Moz Питер Мейерс (Dr. Pete Meyers) поинтересовался в Twitter , сколько времени занимает обновление фавикона сайта в результатах поиска Google .

Anyone successfully update their favicon and get it to show in Google mobile results? If "yes", how long did it take? I'm sitting on about a day now. Request re-indexing via GSC — small site, though, and not very mobile-friendly. Favicon is showing up in Chrome . — Dr. Pete Meyers (@dr_pete) May 29, 2019

Согласно ответам западных специалистов, обычно это происходит в течение суток, а то и меньше. Но всё индивидуально и зависит от конкретного ресурса. В частности, от того, когда Google пересканирует главную страницу. А это может занять и больше 24 часов – даже при отправке запроса на повторное сканирование через Search Console.

To answer your question, @dr_pete , it was only a few hours til it updated. That's after I asked for a recrawl of the site's home page via GSC's URL Inspection tool. — Bill Hartzer (@bhartzer) May 29, 2019

It took just under 22 hours — we updated a number of clients sites along with our own and all had updated within 22 hours….quickest was just under 7 hours — Mark Taylor (@marktaylor27) May 29, 2019

I think it was less than 24 hours for me. — Kristen Stack (@thekristenstack) May 29, 2019

В руководстве Google по фавиконам говорится следующее:

«Роботы Google найдут и скачают значок сайта при следующем сканировании главной страницы вашего сайта. Если вы внесли изменения в значок и хотите, чтобы они были учтены, то можете запросить повторное сканирование главной страницы сайта. Обычно изменения учитываются в результатах поиска в течение нескольких дней».

Напомним, что фавиконы стали отображаться в поисковых сниппетах в результате недавнего обновления дизайна мобильной SERP.