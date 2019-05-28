Google запустит mobile-first индексацию по умолчанию для новых доменов

Google объявил , что начиная с 1 июля mobile-first индексация будет включена по умолчанию для всех новых доменов.

Что касается уже действующих сайтов, то Google продолжит переводить их на новый тип индексации и оповещать вебмастеров об этом через Search Console.

Поскольку для новых сайтов mobile-first индексация будет включена по умолчанию, то для них эти оповещения отправляться не будут.

В Google также отметили, что руководство по подготовке к индексированию с приоритетом мобильного контента по-прежнему релевантно и рекомендуется к использованию.

В компании также напомнили, что при оценке готовности сайтов к переводу на mobile-first индексацию учитываются такие факторы, как соответствие контента десктопной и мобильной версии, структурированных и метаданных. Эти факторы также нужно особенно тщательно проверять при редизайне сайтов.

В качестве приоритетного метода создания мобильного сайта в Google рекомендуют использовать адаптивный дизайн.

Чтобы узнать, были ли существующие сайты переведены на mobile-first индексацию, можно использовать инструмент проверки URL в Search Console.

Напомним, что по данным на декабрь 2018 года, на mobile-first индексацию уже переведено более 50% всех сайтов.