Facebook лидирует по числу GDPR-расследований, открытых в Ирландии

Комиссия по защите информации Ирландии, главный регулятор Google и Facebook в ЕС , за год открыла 19 расследований, связанных с возможным нарушением GDPR. 11 из них сосредоточены на Facebook, WhatsApp и Instagram.

Twitter и LinkedIn также являются объектами внимания регулятора, а на прошлой неделе Комиссия открыла расследование в отношении Google – её интересует, как компания использует персональные данные пользователей для показа таргетированной рекламы.

Ранее Google уже был оштрафован на 50 млн евро за нарушение GDPR во Франции – обвинения регулятора также были связаны с показом рекламы. Теперь компанию может ожидать штраф в Ирландии.

Большинство американских технологических компаний, включая Google , Facebook, Microsoft , Twitter , Apple , LinkedIn, Airbnb и Dropbox, зарегистрировали свои европейские штаб-квартиры в Ирландии. Поэтому надзор за соблюдением ими нового регламента о защите данных в ЕС (GDPR) было возложено на местную Комиссию по защите данных (DPC).

Согласно доступным данным, 9 расследований регулятора были запущены после получения жалоб от пользователей и компаний, а 10 – были начаты им самостоятельно.

Глава по коммуникациям DPC заявил, что после вступления в силу GDPR жители ЕС стали намного лучше осознавать свои права, связанные с персональными данными, в связи с чем увеличилось количество жалоб. Так, их число выросло с 2500 в 2017 году до более чем 6500 в 2019-м.

В связи с этим количество сотрудников Комиссии было увеличено с 27 до более чем 130. Ожидается, что в течение года эта цифра вырастет до 200+.

Представитель Facebook в свою очередь заявил:

«Мы потратили более 18 месяцев на то, чтобы обеспечить соблюдение GDPR. Мы упростили нашу политику, настройки конфиденциальности и внедрили более совершенные инструменты, позволяющие людям получать доступ, загружать и удалять свою информацию. Мы также находимся в тесном контакте с Комиссией по защите данных Ирландии и готовы ответить на все вопросы, которые у них возникнут».