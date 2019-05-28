Facebook лидирует по числу GDPR-расследований, открытых в Ирландии
Комиссия по защите информации Ирландии, главный регулятор Google и Facebook в ЕС, за год открыла 19 расследований, связанных с возможным нарушением GDPR. 11 из них сосредоточены на Facebook, WhatsApp и Instagram.
Twitter и LinkedIn также являются объектами внимания регулятора, а на прошлой неделе Комиссия открыла расследование в отношении Google – её интересует, как компания использует персональные данные пользователей для показа таргетированной рекламы.
Ранее Google уже был оштрафован на 50 млн евро за нарушение GDPR во Франции – обвинения регулятора также были связаны с показом рекламы. Теперь компанию может ожидать штраф в Ирландии.
Большинство американских технологических компаний, включая Google, Facebook, Microsoft, Twitter, Apple, LinkedIn, Airbnb и Dropbox, зарегистрировали свои европейские штаб-квартиры в Ирландии. Поэтому надзор за соблюдением ими нового регламента о защите данных в ЕС (GDPR) было возложено на местную Комиссию по защите данных (DPC).
Согласно доступным данным, 9 расследований регулятора были запущены после получения жалоб от пользователей и компаний, а 10 – были начаты им самостоятельно.
Глава по коммуникациям DPC заявил, что после вступления в силу GDPR жители ЕС стали намного лучше осознавать свои права, связанные с персональными данными, в связи с чем увеличилось количество жалоб. Так, их число выросло с 2500 в 2017 году до более чем 6500 в 2019-м.
В связи с этим количество сотрудников Комиссии было увеличено с 27 до более чем 130. Ожидается, что в течение года эта цифра вырастет до 200+.
Представитель Facebook в свою очередь заявил:
«Мы потратили более 18 месяцев на то, чтобы обеспечить соблюдение GDPR. Мы упростили нашу политику, настройки конфиденциальности и внедрили более совершенные инструменты, позволяющие людям получать доступ, загружать и удалять свою информацию. Мы также находимся в тесном контакте с Комиссией по защите данных Ирландии и готовы ответить на все вопросы, которые у них возникнут».
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