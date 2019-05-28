Google подготовит новую партию видео с ответами на вопросы вебмастеров

Сотрудник Google Джон Мюллер сообщил в Twitter, что команда поиска планирует подготовить ещё один набор коротких Q&A-видео с ответами на частые вопросы вебмастеров.

Вопросы по работе Google (не связанные с конкретными сайтами) можно отправлять команде @googlewmc в Twitter, используя хештег #AskGoogleWebmasters.

Hi everyone! We're going to do another set of short Q&A videos, to answer more of *your* questions. If there's something on your mind (not site-specific), send @googlewmc a tweet tagged with ?? #AskGoogleWebmasters ! pic.twitter.com/YGyEDMFivV

— ? John ? (@JohnMu) May 24, 2019

Скорее всего, эти ролики станут продолжением серии справочных видео SEO Snippets, запущенной в конце 2017 года. Всего в ней вышло менее 10 выпусков, а последний ролик был опубликован в апреле 2018 года.

Напомним также, что недавно Google опубликовал серию видео, посвящённых JavaScript SEO, а сейчас работает над роликами, призванными разрушить популярные SEO-мифы. В первом выпуске этой серии никакие мифы не разоблачались, но были названы три главные факторы, над которыми важно работать.


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