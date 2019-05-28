Google подготовит новую партию видео с ответами на вопросы вебмастеров

Скорее всего, эти ролики станут продолжением серии справочных видео SEO Snippets, запущенной в конце 2017 года. Всего в ней вышло менее 10 выпусков, а последний ролик был опубликован в апреле 2018 года.
Напомним также, что недавно Google опубликовал серию видео, посвящённых JavaScript SEO, а сейчас работает над роликами, призванными разрушить популярные SEO-мифы. В первом выпуске этой серии никакие мифы не разоблачались, но были названы три главные факторы, над которыми важно работать.
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