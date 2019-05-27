Ryanair запустил украинскую версию сайта

РоSSийской версии на сайте Ryanair нет.

Ирландский лоукостер Ryanair запустил украинскую версию сайта.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, поблагодарив команду Ryanair.

"Украинские граждане получили украиноязычную версию сайта крупнейшего лоукостера Европы. Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее. Украинский язык - это не только красиво, но и удобно", - написал Омелян в фейсбуке.

РоSSийской версии сайта Ryanair нет.

Напомним, что Ryanair летает в Киев и Львов, а в этом году также начнет выполнять рейсы в Харьков и Одессу.

В 2018 году Украина впервые вошла в топ-20 стран по количеству новых авиамаршрутов.

На первом месте среди авиакомпаний, которые открыли больше новых направлений, - ирландский лоукостер Ryanair, который прошлой осенью зашел на украинский рынок. На четвертом месте - венгерская Wizz Air, которая также летает в Украину.


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