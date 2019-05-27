Издатели AdSense массово жалуются на проблемы с показом объявлений

В последние сутки издатели Google AdSense начали массово жаловаться на проблемы с отображением рекламных блоков на их сайтах.

Сейчас эта тема активно обсуждается на форумах Google AdSense Help и WebmasterWorld. Сбой также затронул русскоязычный сегмент интернета.

Судя по сообщениям пострадавших, реклама перестала показываться примерно с 24 мая.

Сейчас в США длинные выходные, связанные с национальным праздником – Днём памяти. Пока на жалобы владельцев сайтов в Google AdSense не ответили.

При этом количество сообщений о проблеме исчисляется десятками, если не сотнями.

Точные масштабы проблемы, а также причины прекращения показа объявлений, на данный момент неизвестны.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
iForum-2019. Виталий Волочай, Maincast: почему брендам нужен стримингiForum-2019. Виталий Волочай, Maincast: почему брендам нужен стриминг
У 49 млн Instagram-звезд собрали контакты и выложили в онлайн
Google Сайты получили обновлённый футерGoogle Сайты получили обновлённый футер
Пользователи больше доверяют сайтам компаний, чем GMB – исследованиеПользователи больше доверяют сайтам компаний, чем GMB – исследование
Украинский стартап People.ai привлек $60 млн. Его оценили в $500 млн
Блок рекламы


Похожие новости
YouTube работает над инструментом для автоматического создания объявлений-заставокYouTube работает над инструментом для автоматического создания объявлений-заставок
Издатели AdSense массово жалуются на проблему с платежамиИздатели AdSense массово жалуются на проблему с платежами
Аккаунты в Твиттере массово блокируют из-за шуткиАккаунты в Твиттере массово блокируют из-за шутки
Google удалил 2,3 млрд рекламных объявлений в 2018 годуGoogle удалил 2,3 млрд рекламных объявлений в 2018 году
Google Ads исправил баг в инструменте предпросмотра объявленийGoogle Ads исправил баг в инструменте предпросмотра объявлений
Google Ads: показ большого количества объявлений был связан с багомGoogle Ads: показ большого количества объявлений был связан с багом
Google тестирует до 14 рекламных объявлений в мобильной выдачеGoogle тестирует до 14 рекламных объявлений в мобильной выдаче
Вебмастера жалуются на проблемы с AMP-контентом в поиске GoogleВебмастера жалуются на проблемы с AMP-контентом в поиске Google
Еврокомиссия готовится оштрафовать Google по делу AdSenseЕврокомиссия готовится оштрафовать Google по делу AdSense
Google назвал 2 самые частые проблемы с mobile-first индексациейGoogle назвал 2 самые частые проблемы с mobile-first индексацией
Последние новости
Подгружаем последние новости