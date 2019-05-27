Издатели AdSense массово жалуются на проблемы с показом объявлений

В последние сутки издатели Google AdSense начали массово жаловаться на проблемы с отображением рекламных блоков на их сайтах.

Сейчас эта тема активно обсуждается на форумах Google AdSense Help и WebmasterWorld . Сбой также затронул русскоязычный сегмент интернета.

Судя по сообщениям пострадавших, реклама перестала показываться примерно с 24 мая.

Сейчас в США длинные выходные, связанные с национальным праздником – Днём памяти. Пока на жалобы владельцев сайтов в Google AdSense не ответили.

При этом количество сообщений о проблеме исчисляется десятками, если не сотнями.

Точные масштабы проблемы, а также причины прекращения показа объявлений, на данный момент неизвестны.