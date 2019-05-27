Издатели AdSense массово жалуются на проблемы с показом объявлений
В последние сутки издатели Google AdSense
Сейчас эта тема активно обсуждается на форумах
Судя по сообщениям пострадавших, реклама перестала показываться примерно с 24 мая.
Сейчас в США длинные выходные, связанные с национальным праздником – Днём памяти. Пока на жалобы владельцев сайтов в Google AdSense не ответили.
При этом количество сообщений о проблеме исчисляется десятками, если не сотнями.
Точные масштабы проблемы, а также причины прекращения показа объявлений, на данный момент неизвестны.
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Internet и сети
27.05.2019 23:01