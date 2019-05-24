BBC: Facebook планирует запустить систему денежных переводов и свою криптовалюту в 2020 году

Facebook планирует запустить систему денежных переводов «примерно в дюжине стран» к первому кварталу 2020 года. Кроме этого, компания работает над своей криптовалютой, сообщают источники BBC. , пишут AIN.UA

Facebook хочет создать цифровую валюту, которая обеспечит доступные и безопасные способы проведения платежей — независимо от того, есть ли у пользователя банковский счет, отмечают в BBC: «Компания планирует разрушить существующие барьеры и навязать конкуренцию банкам, снизив затраты для пользователей».

Впервые о криптовалюте Facebook стало известно в декабре 2018 года. Тогда сообщалось, что в Facebook намерены разработать стейблкоин — электронную валюту, курс которой привязан к американскому доллару или другим фиатным активам.

По данным BBC, рабочее название криптовалюты — GlobalCoin. В издании отмечают, что Facebook расскажет о своих планах этим летом. Руководство компании уже обсуждало этот вопрос с Bank of England и Министерством финансов США .

Кроме этого, Facebook ведет переговоры с платежными системами, в том числе с Western Union, с целью найти более дешевые и быстрые способы отправки и получения денег для людей без банковского счета. Ранее также сообщалось, что компания и ряд онлайн-магазинов обсуждают возможность использования валюты в обмен на более низкие комиссии за транзакции.