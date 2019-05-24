Google добавил возможность заказывать еду прямо из результатов поиска
Google
Среди партнёров компании значатся такие сервисы доставки, как DoorDash, Postmates, Delivery.com, Slice и ChowNow. Позже этот список планируется расширить.
Cервисы доставки интегрированы с Google таким образом, чтобы пользователи могли оформлять заказы, не покидая результаты поиска.
Чтобы сделать заказ, нужно нажать на кнопку «Order Now», выбрать желаемые блюда и заплатить с помощью Google Play.
В Google Assistant для этого нужно будет использовать голосовую команду: «Привет Google, закажи мне еду из [название кафе]».
Ранее, когда пользователи искали кафе/ресторан, в результатах поиска содержались только ссылки на сервисы доставки еды. По клику на эти ссылки пользователям нужно было открыть или установить соответствующее приложение. Теперь они могут оформлять заказы и оплачивать их прямо в сервисах Google.
Новая функция пока запущена только в США. Когда она будет расширена на другие страны мира, в Google не уточнили.
Напомним, ранее Google объявил о запуске единой корзины для покупок в Поиске, Картинках и YouTube.
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