iForum-2019. Андрей Осадчий, GFK: как и что украинцы покупают в интернете

Больших изменений в портрете украинского интернет-покупателя не произошло. Зато выросло общее количество интернет пользователей: примерно на 5 процентных пунктов. Теперь интернет-пользователей в Украине примерно 66% или 20,8 человек. Но доля интернет-покупателей значительно не выросла — таких примерно 34%. Это пропорциональное увеличение. Почему же только треть юзеров полноценно пользуются сетью и доверяют деньги e-commerce бизнесу, пишут AIN.UA ?

Портрет онлайн-покупателя

Отличаются ли те, кто покупают и не покупают в интернете? Да, но незначительно. Ожидаемо, что не-покупатели — старше, а покупатели — больше зарабатывают. Но в целом, статус определяется не социально-демографическими характеристиками, а другими преградами. Гораздо чаще пользовательское поведение определяют психологические установки.

Онлайн-покупатели — кто они:

женщины (53%) и мужчины (47%);

работают — 75%

средний доход и выше — 69%.

Не-покупатели — кто они:

мужчины (52%) и женщины (48%);

работают — 73%;

средний доход и выше — 59%.

Что покупают в интернете

На первом месте — одежда и аксессуары. Затем идет электроника и бытовая техника. Среди значимых категорий — еда, которая находится на последнем месте. О еде люди часто говорят: «Я бы хотел купить, но не могу». И дело здесь не в деньгах, а в инфраструктуре. При том, что питаться нужно всем, по понятным причинам такие покупки удобнее совершать в кирпичной рознице. Еда — являясь наибольшей категорией в расходах украинцев — одновременно является наименее значимой категорией трат в онлайне.

Топ категорий онлайн-покупок:

одежда, аксессуары — 64%; техника; косметика; игрушки; бытовая химия; еда — 11%.

Как покупают в интернете

Чаще всего покупают с десктопов — чем старше пользователь, тем выше такая вероятность. Следом идут смартфоны. На последнем месте по популярности: планшеты.

Платят чаще всего (в 36% случаев) картами. На втором месте наличные (23%) и самый небезопасный способ — пополнение карты продавца. При отсутствии всяких гарантий, такой по-прежнему пользуются 14%.

Еще 14% платят посредством наложенного платежа. Эта категория растет, в чем большая заслуга «Новой Почты», «Доставки OLX» и гарантированного сервиса от Prom.ua. Полноценным потребительским кредитованием пользуются всего 2% клиентов — в учет не идет использование кредитной карты.

Почему не платят картой

В 26% случаев у покупателей просто нет нужной инфраструктуры — на сайте отсутствует кнопка «Оплатить картой». Еще 10% не доверяют оплате в интернете. 9% покупателей жалуются на комиссии, которые продавцы перекладывают на них.

Но самая популярная причина отказа в другом — 44% людей не хотят платить наперед.У этого значения много причин. Прежде всего — исторические. Украинский рынок онлайн-торговли формировался с пост-оплатой. Людям привычно сначала получить товар, а затем за него платить. Они не хотят отказываться от такого поведения. Также, это вопрос доверия как ритейлерам, так и банкам. Есть и технические нюансы: людей беспокоит вопрос возможного возврата товара и ошибки при списании средств.

Но вопрос на самом деле нужно ставить шире — о том, почему люди в принципе не пользуются банковскими картами. Вот что они озвучили в опросе.

Недостатки платежных карт:

недоверие к банкам и технологиям — 56%;

проблемы инфраструктуры — 55%;

рациональность (контроль собственных финансов) — 32%;

вопрос привычки — 19%.

Покупатели все чаще жалуются, что тратят при покупке картой больше запланированного. Возможно, в будущем это поставит перед банками необычную задачу — усложнять, а не упрощать оплату.