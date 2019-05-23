Ирландский регулятор разберётся, соблюдает ли Google GDPR

Комиссия по защите данных Ирландии, основной регулятор Google в ЕС, открыла своё первое расследование в отношении того, соблюдает ли компания GDPR. Об этом сообщает Reuters.

В частности, ведомство изучит, как интернет-гигант обрабатывает персональные данные пользователей в рекламных целях.

Штрафы при нарушении GDPR могут составлять до 4% от годового оборота компании или 20 млн евро – в зависимости от того, что больше.

Комиссия открыла расследование после получения ряда жалоб, включая обращение от приватного браузера Brave, который в прошлом году заявил, что Google и другие компании в области онлайн-рекламы злоупотребляют данными пользователей.

Согласно Brave, когда пользователь посещает сайт, данные о нём – включая личные характеристики и онлайн-поведение – транслируются десяткам или даже сотням компаний, чтобы они могли показывать таргетированную рекламу.

Теперь ирландский регулятор проверит, соответствуют ли процессы обработки данных, выполняемые на каждом этапе рекламной транзакции, положениям Общего регламента по защите данных в ЕС – GDPR.

Ранее в этом месяце комиссия также заявила, что в настоящее время она ведёт более 50 масштабных расследований, 17 из которых связаны с крупными технологическими компаниями, включая Twitter, LinkedIn, Apple, Facebook, WhatsApp и Instagram.

Google в свою очередь заявил, что уже внедрил необходимые защиты для пользователей после консультаций с европейскими регуляторами и сделал всё для того, чтобы положения регламента соблюдались.

Напомним, что в январе французский регулятор оштрафовал Google на 50 млн евро за нарушение GDPR.

Отметим также, что в настоящее время крупные IT-компании, среди которых Apple, Microsoft и DuckDuckGo, выступают за внедрение аналога GDPR в США.


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