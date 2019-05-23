Мошенники из Запорожья притворились иностранными трейдерами. Они выманили у интернет-пользователей 9 млн грн

Пятеро мошенников, под предводительством 21-летнего жителя Запорожья, под видом иностранной трейдерской фирмы выманили у интернет-пользователей более 9 млн грн. От их действий пострадали более 150 иностранцев и граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции, пишут AIN.UA.

Мошенники создавали сайты, имитирующий международные инвестиционные компании, с помощью которых втягивали пользователей в фиктивные финансовые торги на международной арене. Чтобы поучаствовать в “торгах”, клиентам предлагали создать личный кабинет и вложить минимальную сумму – около $100. Далее они сулили своим жертвам быстрый и легкий заработок, провоцируя на участие в якобы трейдинговой деятельности. Сумма взносов при этом каждый раз росла.

Только за последние две недели, на одном из таких сайтов, злоумышленники привлекли к участию в «торгах» 15 человек, которые успели “инвестировать” около $10 000. Кроме того, во время обыска полицейские обнаружили копии паспортов пострадавших.

Мошенники из Запорожья притворились иностранными трейдерами. Они выманили у интернет-пользователей 9 млн грн

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.


Майя Яровая, AIN


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