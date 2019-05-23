В Украине заработала система обмена данными между госреестрами «Трембита». Ее готовили с 2017-го

В Украине заработала «Трембита» — система, которая автоматически синхронизирует информацию из государственных реестров и баз данных. Об этом сообщается на сайте Государственного агентства по вопросам электронного правительства. , пишут AIN.UA

Первый обмен данными на основе «Трембиты» запущен в медицинской сфере

Автоматический обмен внедрен между Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и Государственной службой Украины по вопросам лекарственных средств и контроля за наркотиками. А конкретно — для программы «Доступні ліки».

Автоматический обмен данными между ведомствами упростит процедуру проверки аптечных учреждений на наличие лицензии. Таким образом возмещение стоимости лекарств за счет бюджета получат только те аптеки, которые работают на законных основаниях в рамках программы, говорится в сообщении.

Масштабное внедрение «Трембиты» дает начало неотвратимым изменениям во взаимодействии как государственных органов между собой, так и во взаимодействии бизнеса и граждан — с государством. Ведь это — скорость и прозрачность государственных процессов, которая выливается в экономию времени и рациональное использование бюджетных средств. И, безусловно, это удобство для граждан. Им не придется больше обращаться к одному органу, чтобы взять какую-то справку для другого. С «Трембитой» бегать начинают данные, а не люди.

— Александр Рыженко, глава Государственного агентства по вопросам электронного правительства

В ближайшее время также планируется запуск электронных услуг по лицензированию в медицинской сфере: онлайн можно будет получить лицензии на производство, продажу и импорт лекарств. Это обеспечит еще большую прозрачность в отношении аптек-участников программы «Доступні ліки», отмечают в агентстве.

«Трембиту» должны были запустить еще в 2017 году. Но возникли трудности

Украинская система основана на эстонском аналоге X-Road, которое правительство купило в ноябре 2017 года. Запуск первых взаимодействий планировался еще на 2017 год, но его отложили.

По словам Алексея Выскуба, первого заместителя главы Государственного агентства по вопросам электронного правительства, в течение 2018 года эстонские специалисты дорабатывали «Трембиту»: локализировали и кастомизировали систему под требования законодательства Украины, в том числе по защите информации и цифровой подписи: «Одновременно мы тестировали систему со всеми базовыми реестрами, строили тестовые взаимодействия. Разработали и приняли много нормативных документов. На баланс агентству система была передана осенью 2018 года».

Сейчас мы одновременно строим еще около 10 взаимодействий. Согласно плану ЕС, работа идет в сроки. Проект находится под жестким контролем донора и международных экспертов.



Дмитрий Демченко, AIN


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