На страницах в LinkedIn появится вкладка с рекламными постами

Социальная сеть LinkedIn добавит на страницы компаний и организаций новую вкладку «Ads», где будет содержаться весь их спонсированный контент за последние шесть месяцев.

Просматривая рекламу в новом разделе, пользователи смогут переходить по ссылкам в ней. При этом с рекламодателей плата за это взиматься не будет. В отчётах эти клики тоже не будут видны.

Также стоит отметить, что в этом разделе будут отображаться только сами объявления. Информации о таргетинге и расходах рекламодателя там не будет.

Обновление призвано обеспечить большую прозрачность рекламы в соцсети.

«В LinkedIn мы стремимся обеспечить безопасную, надёжную и профессиональную среду, где участники могут общаться друг с другом, взаимодействовать с релевантным контентом и развивать свою карьеру. Повышение прозрачности как для наших клиентов, так и для участников крайне важно для создания этой среды», — говорится в сообщении компании.

Новая вкладка будет запущена по всему миру в ближайшие недели.

В дальнейшем LinkedIn планирует внедрить ещё несколько обновлений, призванных предоставить пользователям больше информации о той рекламе, которую они видят.

Напомним, в феврале Facebook начал показывать пользователям, кто загрузил их данные для таргетинга.