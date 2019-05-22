На страницах в LinkedIn появится вкладка с рекламными постами
Социальная сеть LinkedIn
Просматривая рекламу в новом разделе, пользователи смогут переходить по ссылкам в ней. При этом с рекламодателей плата за это взиматься не будет. В отчётах эти клики тоже не будут видны.
Также стоит отметить, что в этом разделе будут отображаться только сами объявления. Информации о таргетинге и расходах рекламодателя там не будет.
Обновление призвано обеспечить большую прозрачность рекламы в соцсети.
«В LinkedIn мы стремимся обеспечить безопасную, надёжную и профессиональную среду, где участники могут общаться друг с другом, взаимодействовать с релевантным контентом и развивать свою карьеру. Повышение прозрачности как для наших клиентов, так и для участников крайне важно для создания этой среды», — говорится в сообщении компании.
Новая вкладка будет запущена по всему миру в ближайшие недели.
В дальнейшем LinkedIn планирует внедрить ещё несколько обновлений, призванных предоставить пользователям больше информации о той рекламе, которую они видят.
Напомним, в феврале Facebook начал показывать пользователям, кто загрузил их данные для таргетинга.
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22.05.2019 17:44