Microsoft вслед за Apple поддержал идею о внедрении аналога GDPR в США
В преддверии первой годовщины GDPR – нового регламента по защите данных в ЕС – Microsoft
Microsoft уже внедрил защиты уровня GDPR для всех своих клиентов, но считает, что добровольных шагов со стороны технологических гигантов недостаточно – нужны законодательно закреплённые правила на уровне страны.
GDPR содержит 99 отдельных статей, но главными из них являются четыре требования для компаний, которые хотят хранить и обрабатывать персональные данные:
- Наличие конкретной и законной причины для обработки данных
- Персональные данные должны быть зашифрованы
- У пользователя должна быть возможность скопировать свои данные
- Пользователи также могут попросить удалить их данные
Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) уже неоднократно призывал к тому, чтобы в США приняли федеральный закон о конфиденциальности, обеспечивающий те же защиты, что и GDPR. Теперь к Apple также присоединился Microsoft.
В своём
«Для Конгресса пришло время вдохновиться примером остального мира и принять федеральное законодательство, которое распространит те защиты, которые действуют в рамках GDPR, на граждан Соединённых Штатов», — отметили в компании.
При этом, по мнению Microsoft, совместимость с GDPR является критически важным пунктом. Это позволит сократить издержки на соблюдение новых норм, поскольку компаниям не нужно будет создавать отдельные системы для разных требований в тех странах, где они ведут свой бизнес.
Напомним, что ранее идею закона о конфиденциальности в США также поддержал глава DuckDuckGo.
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