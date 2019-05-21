Microsoft вслед за Apple поддержал идею о внедрении аналога GDPR в США

В преддверии первой годовщины GDPR – нового регламента по защите данных в ЕСMicrosoft поддержал призывы Apple и других IT-компаний к принятию аналогичного закона в США.

Microsoft уже внедрил защиты уровня GDPR для всех своих клиентов, но считает, что добровольных шагов со стороны технологических гигантов недостаточно – нужны законодательно закреплённые правила на уровне страны.

GDPR содержит 99 отдельных статей, но главными из них являются четыре требования для компаний, которые хотят хранить и обрабатывать персональные данные:

  • Наличие конкретной и законной причины для обработки данных
  • Персональные данные должны быть зашифрованы
  • У пользователя должна быть возможность скопировать свои данные
  • Пользователи также могут попросить удалить их данные

Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) уже неоднократно призывал к тому, чтобы в США приняли федеральный закон о конфиденциальности, обеспечивающий те же защиты, что и GDPR. Теперь к Apple также присоединился Microsoft.

В своём заявлении компания отметила, что многие страны уже последовали примеру EC и приняли новые законы, смоделированные на основе европейского регламента. В их числе – Бразилия, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Таиланд. Теперь пора ввести те же, более жёсткие, нормы в США, считает Microsoft.

«Для Конгресса пришло время вдохновиться примером остального мира и принять федеральное законодательство, которое распространит те защиты, которые действуют в рамках GDPR, на граждан Соединённых Штатов», — отметили в компании.

При этом, по мнению Microsoft, совместимость с GDPR является критически важным пунктом. Это позволит сократить издержки на соблюдение новых норм, поскольку компаниям не нужно будет создавать отдельные системы для разных требований в тех странах, где они ведут свой бизнес.

Напомним, что ранее идею закона о конфиденциальности в США также поддержал глава DuckDuckGo.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
20 украинских провайдеров не блокируют даже половину санкционных сайтов — исследование
Австралийская блогер притворилась больной раком, чтобы люди покупали ее книгу. А на прибыль накупила криптовалютуАвстралийская блогер притворилась больной раком, чтобы люди покупали ее книгу. А на прибыль накупила криптовалюту
В Snapchat появились новые фильтры для фото и видео, меняющие полВ Snapchat появились новые фильтры для фото и видео, меняющие пол
Разработчик AdBlock Plus поддержал проект по борьбе с фейковыми новостями FactmataРазработчик AdBlock Plus поддержал проект по борьбе с фейковыми новостями Factmata
Google отслеживает покупки пользователей с помощью GmailGoogle отслеживает покупки пользователей с помощью Gmail
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft открыл исходный код одного из ключевых алгоритмов BingMicrosoft открыл исходный код одного из ключевых алгоритмов Bing
Разработчик AdBlock Plus поддержал проект по борьбе с фейковыми новостями FactmataРазработчик AdBlock Plus поддержал проект по борьбе с фейковыми новостями Factmata
Bing Ads переименовали в Microsoft AdvertisingBing Ads переименовали в Microsoft Advertising
Для чего используются голосовые помощники? Исследование MicrosoftДля чего используются голосовые помощники? Исследование Microsoft
Страны ЕС поддержали скандальную реформу законодательства об авторских правахСтраны ЕС поддержали скандальную реформу законодательства об авторских правах
Microsoft сообщил о взломе Outlook. Компания советует сменить пароли
В Google Docs можно будет напрямую редактировать файлы Microsoft OfficeВ Google Docs можно будет напрямую редактировать файлы Microsoft Office
Глава DuckDuckGo поддержал идею закона о конфиденциальности в СШАГлава DuckDuckGo поддержал идею закона о конфиденциальности в США
Microsoft обнаружила следы хакерских атак из РоSSии в аналитических центрах ЕвропыMicrosoft обнаружила следы хакерских атак из РоSSии в аналитических центрах Европы
Bing снова работает в Китае – поисковик Microsoft не блокировалиBing снова работает в Китае – поисковик Microsoft не блокировали
Последние новости
Подгружаем последние новости