Microsoft вслед за Apple поддержал идею о внедрении аналога GDPR в США

В преддверии первой годовщины GDPR – нового регламента по защите данных в ЕС – Microsoft поддержал призывы Apple и других IT-компаний к принятию аналогичного закона в США .

Microsoft уже внедрил защиты уровня GDPR для всех своих клиентов, но считает, что добровольных шагов со стороны технологических гигантов недостаточно – нужны законодательно закреплённые правила на уровне страны.

GDPR содержит 99 отдельных статей, но главными из них являются четыре требования для компаний, которые хотят хранить и обрабатывать персональные данные:

Наличие конкретной и законной причины для обработки данных

Персональные данные должны быть зашифрованы

У пользователя должна быть возможность скопировать свои данные

Пользователи также могут попросить удалить их данные

Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) уже неоднократно призывал к тому, чтобы в США приняли федеральный закон о конфиденциальности, обеспечивающий те же защиты, что и GDPR. Теперь к Apple также присоединился Microsoft .

В своём заявлении компания отметила, что многие страны уже последовали примеру EC и приняли новые законы, смоделированные на основе европейского регламента. В их числе – Бразилия , Китай , Индия, Япония, Южная Корея и Таиланд. Теперь пора ввести те же, более жёсткие, нормы в США , считает Microsoft .

«Для Конгресса пришло время вдохновиться примером остального мира и принять федеральное законодательство, которое распространит те защиты, которые действуют в рамках GDPR, на граждан Соединённых Штатов», — отметили в компании.

При этом, по мнению Microsoft , совместимость с GDPR является критически важным пунктом. Это позволит сократить издержки на соблюдение новых норм, поскольку компаниям не нужно будет создавать отдельные системы для разных требований в тех странах, где они ведут свой бизнес.