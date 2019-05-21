Пользователи больше доверяют сайтам компаний, чем GMB – исследование

Компания BrightLocal поделилась результатами исследования, призванного выяснить, как пользователи используют блоки Google Мой бизнес, сайты локальных компаний и бизнес-каталоги для поиска информации о местном бизнесе, и каким источникам доверяют больше всего.

Поисковое поведение

На вопрос, какие типы локального бизнеса пользователи ищут в Google , были получены следующие ответы:

Рестораны и кафе (56%)

Продуктовые магазины (37%)

Магазины одежды (34%)

Отели и мини-гостиницы (34%)

Медицинские услуги (28%)

Ожидания потребителей

На вопрос, где пользователи ожидают увидеть самую точную и актуальную информацию, ответы были следующими:

Сайты местных компаний (56%)

Google Мой бизнес (32%)

Бизнес-каталоги (12%)

При этом для поиска адреса или номера телефона компании потребители используют следующие источники:

Google Мой бизнес (в результатах поиска) (64%)

Google Мой бизнес (в Картах Google) (44%)

Сайт компании (49%)

Бизнес-каталог (23%)

Ничего из этого (13%)

В целом 87% респондентов ищут эту информацию онлайн.

Часто используемые функции GMB

На панелях компаний в результатах поиска Google пользователи чаще всего выполняют следующие действия:

Проверяют время работы компании

Ищут местоположение

Просматривают отзывы

Переходят на сайт компании

Просматривают фотографии

Бронируют номера в отелях

Просматривают данные о посещаемости и периодах пиковой загруженности

Бронируют столик в кафе/ресторане

Звонят в компанию, используя соответствующую кнопку

Оставляют отзыв

Просматривают сайт, прежде чем посетить компанию

На вопрос, как часто потребители просматривают сайты компаний перед посещением их заведения, магазина или другого объекта, ответы были такими:

Каждый раз (22%)

В половине случаев (76%)

Никогда (8%)

Самые крупные ошибки сайтов

На вопрос, что снижает вероятность использования услуги после посещения сайта компании, были получены следующие ответы:

Устаревшая контактная информация

Плохо написанный контент и опечатки

Устаревшая информация о ценах

Отсутствие информации о ценах

Если сайт трудно найти в результатах поиска