Пользователи больше доверяют сайтам компаний, чем GMB – исследование
Компания BrightLocal
Поисковое поведение
На вопрос, какие типы локального бизнеса пользователи ищут в Google, были получены следующие ответы:
- Рестораны и кафе (56%)
- Продуктовые магазины (37%)
- Магазины одежды (34%)
- Отели и мини-гостиницы (34%)
- Медицинские услуги (28%)
Ожидания потребителей
На вопрос, где пользователи ожидают увидеть самую точную и актуальную информацию, ответы были следующими:
- Сайты местных компаний (56%)
- Google Мой бизнес (32%)
- Бизнес-каталоги (12%)
При этом для поиска адреса или номера телефона компании потребители используют следующие источники:
- Google Мой бизнес (в результатах поиска) (64%)
- Google Мой бизнес (в Картах Google) (44%)
- Сайт компании (49%)
- Бизнес-каталог (23%)
- Ничего из этого (13%)
В целом 87% респондентов ищут эту информацию онлайн.
Часто используемые функции GMB
На панелях компаний в результатах поиска Google пользователи чаще всего выполняют следующие действия:
- Проверяют время работы компании
- Ищут местоположение
- Просматривают отзывы
- Переходят на сайт компании
- Просматривают фотографии
- Бронируют номера в отелях
- Просматривают данные о посещаемости и периодах пиковой загруженности
- Бронируют столик в кафе/ресторане
- Звонят в компанию, используя соответствующую кнопку
- Оставляют отзыв
- Просматривают сайт, прежде чем посетить компанию
На вопрос, как часто потребители просматривают сайты компаний перед посещением их заведения, магазина или другого объекта, ответы были такими:
- Каждый раз (22%)
- В половине случаев (76%)
- Никогда (8%)
Самые крупные ошибки сайтов
На вопрос, что снижает вероятность использования услуги после посещения сайта компании, были получены следующие ответы:
- Устаревшая контактная информация
- Плохо написанный контент и опечатки
- Устаревшая информация о ценах
- Отсутствие информации о ценах
- Если сайт трудно найти в результатах поиска
Отчёт BrightLocal основан на опросе 500 потребителей из США. Со всеми результатами можно ознакомиться по
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21.05.2019 17:57