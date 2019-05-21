Пользователи больше доверяют сайтам компаний, чем GMB – исследование

Компания BrightLocal поделилась результатами исследования, призванного выяснить, как пользователи используют блоки Google Мой бизнес, сайты локальных компаний и бизнес-каталоги для поиска информации о местном бизнесе, и каким источникам доверяют больше всего.

Поисковое поведение

На вопрос, какие типы локального бизнеса пользователи ищут в Google, были получены следующие ответы:

  • Рестораны и кафе (56%)
  • Продуктовые магазины (37%)
  • Магазины одежды (34%)
  • Отели и мини-гостиницы (34%)
  • Медицинские услуги (28%)

Ожидания потребителей

На вопрос, где пользователи ожидают увидеть самую точную и актуальную информацию, ответы были следующими:

  • Сайты местных компаний (56%)
  • Google Мой бизнес (32%)
  • Бизнес-каталоги (12%)

При этом для поиска адреса или номера телефона компании потребители используют следующие источники:

  • Google Мой бизнес (в результатах поиска) (64%)
  • Google Мой бизнес (в Картах Google) (44%)
  • Сайт компании (49%)
  • Бизнес-каталог (23%)
  • Ничего из этого (13%)

В целом 87% респондентов ищут эту информацию онлайн.

Часто используемые функции GMB

На панелях компаний в результатах поиска Google пользователи чаще всего выполняют следующие действия:

  • Проверяют время работы компании
  • Ищут местоположение
  • Просматривают отзывы
  • Переходят на сайт компании
  • Просматривают фотографии
  • Бронируют номера в отелях
  • Просматривают данные о посещаемости и периодах пиковой загруженности
  • Бронируют столик в кафе/ресторане
  • Звонят в компанию, используя соответствующую кнопку
  • Оставляют отзыв
  • Просматривают сайт, прежде чем посетить компанию

На вопрос, как часто потребители просматривают сайты компаний перед посещением их заведения, магазина или другого объекта, ответы были такими:

  • Каждый раз (22%)
  • В половине случаев (76%)
  • Никогда (8%)

Самые крупные ошибки сайтов

На вопрос, что снижает вероятность использования услуги после посещения сайта компании, были получены следующие ответы:

  • Устаревшая контактная информация
  • Плохо написанный контент и опечатки
  • Устаревшая информация о ценах
  • Отсутствие информации о ценах
  • Если сайт трудно найти в результатах поиска

Отчёт BrightLocal основан на опросе 500 потребителей из США. Со всеми результатами можно ознакомиться по ссылке.


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