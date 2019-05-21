Slack предупредил корпоративных клиентов о блокировке в Крыму

Корпоративный мессенджер Slack предупредил корпоративных клиентов из РоSSии о блокировке работы приложения в Крыму.

Администрация сервиса начала письменно уведомлять своих клиентов о принципах работы в регионах под санкциями. В частности, такие письма получили сотрудники одной из крупнейших роSSийских финансовых компаний и популярного сервиса для путешествий.

В сообщениях от Slack говорится, что сотрудники этих компаний «подключались к Slack в течение последних 60 дней из страны, которая находится под экономическими санкциями США или является субъектом экспортного контроля».

Slack предупреждает, что «связан определенными правилами», поэтому в ближайшие дни заблокирует доступ с территорий, которые находятся под санкциями:

«Если сотрудники попытаются открыть Slack оттуда, им придет сообщение об ошибке. Как только они окажутся на территории государства, которое не находится под санкциями США, они смогут пользоваться Slack в нормальном режиме».

Под санкциями США сейчас находятся как минимум пять регионов: Крым, Иран , Северная Корея и Сирия, следует из документов управления по контролю над иностранными активами (OFAC).

Напомним, в конце апреля Slack анонсировал несколько новых функций, включая возможность отвечать на сообщения через электронную почту, календари в каналах и расширенный поиск.