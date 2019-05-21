Инструмент проверки URL в Search Console обозначает ошибки 410 как 404
Инструмент проверки URL в Google Search Console обозначает коды ответа сервера 410 (Gone) как 404 (Not found). Этот нюанс в работе сервиса заметил один из западных специалистов. Своим наблюдением он поделился в Twitter:
Hi @JohnMu I removed a few pages from a site and they will never be coming back. I set them to be 410. Webmaster Tools is showing as a 404 not found which is technically wrong because they are 410 gone away. Is this a bug or a feature or completely insignificant? pic.twitter.com/kJoirMtdQc
Напомним, что ошибка 410 обычно возвращается, если ранее страница находилась по указанному URL, но впоследствии была удалена и на данный момент недоступна. В отличие от кода ответа 410, код 404 указывает на то, что в ближайшее время документ может быть восстановлен.
Согласно Google, наличие страниц, отдающих ошибку 410, не вредит сайту.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.