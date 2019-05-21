Инструмент проверки URL в Search Console обозначает ошибки 410 как 404

Инструмент проверки URL в Google Search Console обозначает коды ответа сервера 410 (Gone) как 404 (Not found). Этот нюанс в работе сервиса заметил один из западных специалистов. Своим наблюдением он поделился в Twitter:

Hi @JohnMu I removed a few pages from a site and they will never be coming back. I set them to be 410. Webmaster Tools is showing as a 404 not found which is technically wrong because they are 410 gone away. Is this a bug or a feature or completely insignificant? pic.twitter.com/kJoirMtdQc

— Earl Grey™ (@syndk8) May 18, 2019

Сотрудник Google Джон Мюллер подтвердил, что это действительно так. Это делается с целью «упрощения».

Yeah, I think this is a simplification we do in that particular output. Also, what status code do we have to show to make you stop saying Webmaster Tools? ?

— ? John ? (@JohnMu) May 19, 2019

Напомним, что ошибка 410 обычно возвращается, если ранее страница находилась по указанному URL, но впоследствии была удалена и на данный момент недоступна. В отличие от кода ответа 410, код 404 указывает на то, что в ближайшее время документ может быть восстановлен.

Согласно Google, наличие страниц, отдающих ошибку 410, не вредит сайту.




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