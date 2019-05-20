Зеленская завела новый аккаунт в Инстаграмме

Первая леди Украины дебютировала фотографиями с инаугурации своего мужа. На фото президентская чета предстала с широкими улыбками и в праздничных нарядах.
В инстаграмме есть несколько аккаунтов olenazelenska, которые отличают написанием, но ни один из них соцсеть еще не подтвердила как настоящий. Предыдущий аккаунт, в котором опубликованы фото Елены Зеленской, имеет всего 9 тыс. подписчиков.
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