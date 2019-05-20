Зеленская завела новый аккаунт в Инстаграмме

На старый аккаунт первой леди были подписаны только около 9 тыс. человек.

Первая леди Украины Елена Зеленская завела себе новый официальный аккаунт в Instagram. Первым фото стало селфи с ее мужем Владимиром Зеленским перед его инаугурацией в президенты Украины.

"Починаємо…", - подписала снимок Елена. За несколько часов существования страницы на новую первую леди подписались более 120 тысяч пользователей.

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Починаємо...

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Первая леди Украины дебютировала фотографиями с инаугурации своего мужа. На фото президентская чета предстала с широкими улыбками и в праздничных нарядах.

В инстаграмме есть несколько аккаунтов olenazelenska, которые отличают написанием, но ни один из них соцсеть еще не подтвердила как настоящий. Предыдущий аккаунт, в котором опубликованы фото Елены Зеленской, имеет всего 9 тыс. подписчиков.


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