Австралийская блогер притворилась больной раком, чтобы люди покупали ее книгу. А на прибыль накупила криптовалюту

Австралийку Аннабель “Belle” Гибсон хотят привлечь к ответственности за мошенничество – она систематически лгала своим подписчикам в социальных сетях, чтобы заставить их покупать ее книгу рецептов и приложение The Whole Pantry. Об этом сообщает The Next Web, пишут AIN.UA.

Австралийская блогер притворилась больной раком, чтобы люди покупали ее книгу. А на прибыль накупила криптовалюту

Фото здесь и далее: ELLE Australia

Гибсон утверждала, что у нее рак в терминальной стадии, который она пытается излечить посредством альтернативной терапии и специальных диет. Таким образом она привлекала к себе внимание в медиа, чтобы пиарить свои товары. Заработанные с их продаж деньги (около $306 000) она обещала пожертвовать на благотворительность, а также передать на лечение мальчику с терминальной стадией рака.

В апреле 2015 года выяснилось, что она никогда не болела раком. Вся база ее медийность и популярность строилась на обмане и мошенничестве.

Австралийская блогер притворилась больной раком, чтобы люди покупали ее книгу. А на прибыль накупила криптовалюту

Более того, из вырученных денег на благотворительность она пожертвовала не более $7000 – на остальные средства Гибсон покупала криптовалюты и активы, а также делала ставки на спорт. Какие именно криптовалюты и в каких количествах покупала Гибсон, не сообщается – прокуроры описали ее транзакции словом “любопытно”.

Власти получили санкции на исследование банковских счетов Гибсон после того, как она не выплатила штраф в $285 000, наложенный на нее в сентябре 2017 года за обман подписчиков. На судебных слушаниях по делу Гибсон прокуроры сказали, что по документам удалось обнаружить “огромное число транзакций в подавляющем большинстве случаев на [несущественные] расходы”. Заседания продолжаются.


Майя Яровая, AIN


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