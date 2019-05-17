Google не расследовал утечки, связанные с проектом Dragonfly и домогательствами

В последний год в Google произошло несколько крупных утечек, в результате которых СМИ узнали о планах компании по возвращению в Китай и выплатах топ-менеджерам, уличенным в сексуальных домогательствах.

Несмотря на ущерб, нанесённый репутации компании, в Google эти инциденты не расследовали. Об этом сообщает Wired со ссылкой на показания двух сотрудников компании по иску, связанному с политикой конфиденциальности Google.

Так, вице-президент по операциям с персоналом Эйлин Нотон (Eileen Naughton) и следователь из команды Stop Leaks сообщили, что Google по неизвестным причинам не расследовал ряд громких утечек.

В частности, это касается публикации в СМИ манифеста о гендерном неравенстве, составленного одним из сотрудников компании, а также утечек информации о проекте Dragonfly, хотя в результате обнародования этих данных компании пришлось приостановить работу над проектом и отложить свои планы по возвращению в Китай.

Google также не расследовал инциденты, связанные с утечками информации о сексуальных домогательствах со стороны топ-менеджеров, включая сооснователя Android Энди Рубина, который получил 90 млн в качестве «выходного пособия».

В ответ на статью Wired представитель Google заявил, что политика компании в отношении расследования утечек не менялась. В 2018 году количество дел, связанных с раскрытием конфиденциальной информации, выросло на 40% в годовом сравнении. Насколько крупными были эти инциденты, в компании не уточнили.


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