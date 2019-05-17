Google не расследовал утечки, связанные с проектом Dragonfly и домогательствами

В последний год в Google произошло несколько крупных утечек, в результате которых СМИ узнали о планах компании по возвращению в Китай и выплатах топ-менеджерам, уличенным в сексуальных домогательствах.

Несмотря на ущерб, нанесённый репутации компании, в Google эти инциденты не расследовали. Об этом сообщает Wired со ссылкой на показания двух сотрудников компании по иску, связанному с политикой конфиденциальности Google .

Так, вице-президент по операциям с персоналом Эйлин Нотон (Eileen Naughton) и следователь из команды Stop Leaks сообщили, что Google по неизвестным причинам не расследовал ряд громких утечек.

В частности, это касается публикации в СМИ манифеста о гендерном неравенстве, составленного одним из сотрудников компании, а также утечек информации о проекте Dragonfly, хотя в результате обнародования этих данных компании пришлось приостановить работу над проектом и отложить свои планы по возвращению в Китай .

Google также не расследовал инциденты, связанные с утечками информации о сексуальных домогательствах со стороны топ-менеджеров, включая сооснователя Android Энди Рубина, который получил 90 млн в качестве «выходного пособия».