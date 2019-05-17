Baidu отчитался о первом убыточном квартале после выхода на IPO
Китайский интернет-гигант Baidu Inc.
По итогам первого квартала 2019 года чистый убыток Baidu составил 327 млн юаней ($47,51 млн). В аналогичном периоде прошлого года компания получила прибыль в 6,69 млрд юаней.
В качестве причины такого значительного падения показателей Baidu назвал «сложную маркетинговую среду», которая привела к снижению доходов от рекламы. В частности, речь идёт об ужесточении регулирования рынка онлайн-рекламы в Китае.
При этом выручка от маркетинговых сервисов – главного источника доходов для компании – выросла почти на 3% в годовом сравнении, а общая выручка – на 15,4%, до 24,123 млрд юаней ($3,594 млрд).
На второй квартал Baidu прогнозирует выручку в диапазоне 25,1-26,6 млрд юаней. При этом средний прогноз аналитиков составляет 29,3 млрд юней.
После оглашения финансовых результатов стоимость акций компании на послебиржевых торгах 16 мая упала на 10,75% — до $137,17 за единицу.
В прошлом году Baidu заявил, что ужесточение правил в отношении рекламы, а также продолжающийся торговый конфликт между Китаем и Соединенными Штатами могут сократить краткосрочную прибыль, но инвестиции в новые технологии окупятся в долгосрочной перспективе.
В телефонной конференции по итогам первого квартала глава Baidu Робин Ли (Robi Li) отметил, что на эффективность компании влияет как замедление темпов роста в технологическом секторе Китая, так и экономики в целом.
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Ещё одним изменением в компании стал уход вице-президента по поиску Хайлуна Сяна (Hailong Xiang). Его заменит Доу Шэнь (Dou Shen).
Напомним, что в июле 2018 года из Baidu ушёл операционный директор Ци Лу (Qi Lu).
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Internet и сети
17.05.2019 20:29