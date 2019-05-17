Baidu отчитался о первом убыточном квартале после выхода на IPO

Китайский интернет-гигант Baidu Inc. сообщил о первом убыточном квартале с момента выхода компании на IPO в 2005 году.

По итогам первого квартала 2019 года чистый убыток Baidu составил 327 млн юаней ($47,51 млн). В аналогичном периоде прошлого года компания получила прибыль в 6,69 млрд юаней.

В качестве причины такого значительного падения показателей Baidu назвал «сложную маркетинговую среду», которая привела к снижению доходов от рекламы. В частности, речь идёт об ужесточении регулирования рынка онлайн-рекламы в Китае.

При этом выручка от маркетинговых сервисов – главного источника доходов для компании – выросла почти на 3% в годовом сравнении, а общая выручка – на 15,4%, до 24,123 млрд юаней ($3,594 млрд).

На второй квартал Baidu прогнозирует выручку в диапазоне 25,1-26,6 млрд юаней. При этом средний прогноз аналитиков составляет 29,3 млрд юней.

После оглашения финансовых результатов стоимость акций компании на послебиржевых торгах 16 мая упала на 10,75% — до $137,17 за единицу.

В прошлом году Baidu заявил, что ужесточение правил в отношении рекламы, а также продолжающийся торговый конфликт между Китаем и Соединенными Штатами могут сократить краткосрочную прибыль, но инвестиции в новые технологии окупятся в долгосрочной перспективе.

В телефонной конференции по итогам первого квартала глава Baidu Робин Ли (Robi Li) отметил, что на эффективность компании влияет как замедление темпов роста в технологическом секторе Китая, так и экономики в целом.

По мнению аналитиков, сейчас Baidu также испытывает растущую конкуренцию со стороны сервиса коротких видео Tik Tok, что тоже отражается на его результатах.

Ещё одним изменением в компании стал уход вице-президента по поиску Хайлуна Сяна (Hailong Xiang). Его заменит Доу Шэнь (Dou Shen).

Напомним, что в июле 2018 года из Baidu ушёл операционный директор Ци Лу (Qi Lu).