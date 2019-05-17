Google пообещал скоро обновить даты в кеше
На днях сотрудник Google Дэнни Салливан
«Мы в курсе этого [сбоя] и ожидаем, что он будет исправлен в ближайшее время», — написал Салливан в ответ на вопрос одного из пользователей в Twitter.
При этом он заверил, что этот баг не влияет на индексацию, а в индексе поисковой системы содержатся более свежие версии страниц.
We're aware of this and expect it will be corrected soon. It has no impact on indexing. We have fresher versions indexed.— Danny Sullivan (@dannysullivan)
May 14, 2019
Напомним, ранее сотрудник Google Джон Мюллер в очередной раз напомнил, что даты в кеше не имеют большого значения.
Ранее он уже советовал SEO-специалистам игнорировать эти данные, поскольку они не являются индикатором чего-либо и не говорят о скорости сканирования сайта или его качестве.
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Internet и сети
17.05.2019 00:47