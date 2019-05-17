Google пообещал скоро обновить даты в кеше

На днях сотрудник Google Дэнни Салливан заявил, что даты в кеше скоро могут быть обновлены. На данный момент в нём отображаются даты примерно месячной давности.

«Мы в курсе этого [сбоя] и ожидаем, что он будет исправлен в ближайшее время», — написал Салливан в ответ на вопрос одного из пользователей в Twitter.

При этом он заверил, что этот баг не влияет на индексацию, а в индексе поисковой системы содержатся более свежие версии страниц.

We're aware of this and expect it will be corrected soon. It has no impact on indexing. We have fresher versions indexed.

— Danny Sullivan (@dannysullivan) May 14, 2019

Напомним, ранее сотрудник Google Джон Мюллер в очередной раз напомнил, что даты в кеше не имеют большого значения.

Ранее он уже советовал SEO-специалистам игнорировать эти данные, поскольку они не являются индикатором чего-либо и не говорят о скорости сканирования сайта или его качестве.


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