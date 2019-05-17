Разработчик AdBlock Plus поддержал проект по борьбе с фейковыми новостями Factmata

Компания eyeo, разработчик блокировщика рекламы Adblock Plus, инвестировала в проект Factmata. Эти средства будут направлены на дальнейшее развитие Trusted News – расширения, которое борется с фейковыми новостями.

Trusted News позволяет читателям избежать предвзятости, ненависти, расизма, сексизма, стремления к сенсационности, односторонности в новостных статьях с помощью алгоритмов анализа языка.

Расширение также призвано вовлечь интернет-сообщество в процесс критического осмысления онлайн-контента. Так, читатели могут соглашаться с рейтингами ресурса или добавлять собственные оценки в систему.

В классификации Trusted News заслуживающий доверия контент основан на фактах и подтверждён первоисточниками.

«Партнёрство Factmata и Trusted News делает нас ещё на один шаг ближе к безопасному и прозрачному интернету. Сомнительное содержание страницы автоматически помечается, предоставляя пользователям больший контроль над интернетом. Технология показывает читателю, какой контент заслуживает доверия и потребления, а какой – нет», — отметил генеральный директор и соучредитель eyeo Тилль Файда.