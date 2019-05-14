Google приступил к запуску нового Googlebot несколько месяцев назад
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В ноябре новый краулер индексировал 10% интернета, а на прошлой неделе этот показатель был доведён до 100%. Об этом рассказал сотрудник Google Мартин Сплит во время последней видеовстречи для вебмастеров.
SEO-специалисты и владельцы сайтов не заметили того, что Google использует нового робота, потому что у него был старый агент пользователя. Но на самом деле, это был другой, обновлённый краулер.
Google начал запуск с 1% интернета и постепенно довёл этот показатель до 100%, после чего официально объявил об изменении.
Напомним, что на прошлой неделе в Google поделились более подробной информацией о работе нового краулера.
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14.05.2019 22:56