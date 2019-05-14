Google приступил к запуску нового Googlebot несколько месяцев назад

На днях выяснилось, что запуск нового Googlebot, который теперь всегда будет работать на базе последней версии Chromium, был начат ещё несколько месяцев назад.

В ноябре новый краулер индексировал 10% интернета, а на прошлой неделе этот показатель был доведён до 100%. Об этом рассказал сотрудник Google Мартин Сплит во время последней видеовстречи для вебмастеров.

SEO-специалисты и владельцы сайтов не заметили того, что Google использует нового робота, потому что у него был старый агент пользователя. Но на самом деле, это был другой, обновлённый краулер.

Google начал запуск с 1% интернета и постепенно довёл этот показатель до 100%, после чего официально объявил об изменении.

Напомним, что на прошлой неделе в Google поделились более подробной информацией о работе нового краулера.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Tumblr стоил миллиард. Теперь его продают в разы дешевле, cреди покупателей – Pornhub. Что произошло?Tumblr стоил миллиард. Теперь его продают в разы дешевле, cреди покупателей – Pornhub. Что произошло?
В Snapchat появились новые фильтры для фото и видео, меняющие полВ Snapchat появились новые фильтры для фото и видео, меняющие пол
Макрон и Цукерберг обсудили методы борьбы с пропагандой ненависти в соцсетяхМакрон и Цукерберг обсудили методы борьбы с пропагандой ненависти в соцсетях
В Facebook появились новые функции для малого бизнесаВ Facebook появились новые функции для малого бизнеса
IAB: расходы на поисковую рекламу в США выросли на 19% в 2018 годуIAB: расходы на поисковую рекламу в США выросли на 19% в 2018 году
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook, Google и Amazon экономически доминируют над СМИ, - Hubert Burda MediaFacebook, Google и Amazon экономически доминируют над СМИ, - Hubert Burda Media
В Google Ads появился новый инструмент – Планировщик результатовВ Google Ads появился новый инструмент – Планировщик результатов
Google обновил дизайн инструмента PageSpeed InsightsGoogle обновил дизайн инструмента PageSpeed Insights
Google тестирует ещё один вариант «нулевой выдачи»Google тестирует ещё один вариант «нулевой выдачи»
Google: SEO-конкурсы бесполезны и даже вредныGoogle: SEO-конкурсы бесполезны и даже вредны
Google анонсировал новые функции в поиске по картинкамGoogle анонсировал новые функции в поиске по картинкам
В Google теперь можно искать и проигрывать подкастыВ Google теперь можно искать и проигрывать подкасты
Стали известны новые детали работы обновлённого GooglebotСтали известны новые детали работы обновлённого Googlebot
Google начал поддерживать два новых типа структурированных данных – FAQ и How-toGoogle начал поддерживать два новых типа структурированных данных – FAQ и How-to
Googlebot теперь работает на базе последней версии ChromiumGooglebot теперь работает на базе последней версии Chromium
Последние новости
Подгружаем последние новости