В Snapchat появились новые фильтры для фото и видео, меняющие пол
Мессенджер Snapchat представил новые фильтры для фото и видео. С помощью одного из них мужчины превращаются в женщин, а женщины — в мужчин. За несколько дней эти «маски» стали хитом, чтобы их протестировать, многие пользователи начали заново устанавливать Snapchat.
Напомним, согласно данным за 2018 год, Snapchat остается самой популярной платформой у поколения Z. Около половины (45%) американских подростков используют и предпочитают другим способам коммуникации платформу Snapchat. На втором месте по популярности у центелиалов находится Instagram (26%), а на третьем – впервые за последние три года — сервис микроблоггинга Twitter (9%):
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