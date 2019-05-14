В Snapchat появились новые фильтры для фото и видео, меняющие пол

Мессенджер Snapchat представил новые фильтры для фото и видео. С помощью одного из них мужчины превращаются в женщин, а женщины — в мужчин. За несколько дней эти «маски» стали хитом, чтобы их протестировать, многие пользователи начали заново устанавливать Snapchat.

Также в приложении появились маски, «омолаживающие» образ на добрый десяток лет:

gra?as o filtro do snapchat temos a vers?o mirim e iti malia dos friends pic.twitter.com/pJEfI2lM2V — мe cнaмa de нarry ? poнa (@_wesleyalvs) May 10, 2019