В Snapchat появились новые фильтры для фото и видео, меняющие пол

Мессенджер Snapchat представил новые фильтры для фото и видео. С помощью одного из них мужчины превращаются в женщин, а женщины — в мужчин. За несколько дней эти «маски» стали хитом, чтобы их протестировать, многие пользователи начали заново устанавливать Snapchat.

Why Snapchat, why? #catfish pic.twitter.com/b8nr30C0LX

— Nev Schulman (@NevSchulman) May 12, 2019

Также в приложении появились маски, «омолаживающие» образ на добрый десяток лет:

gra?as o filtro do snapchat temos a vers?o mirim e iti malia dos friends pic.twitter.com/pJEfI2lM2V

— мe cнaмa de нarry ? poнa (@_wesleyalvs) May 10, 2019

Напомним, согласно данным за 2018 год, Snapchat остается самой популярной платформой у поколения Z. Около половины (45%) американских подростков используют и предпочитают другим способам коммуникации платформу Snapchat. На втором месте по популярности у центелиалов находится Instagram (26%), а на третьем – впервые за последние три года — сервис микроблоггинга Twitter (9%):


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