Twitter сообщил об утечке данных о местоположении некоторых пользователей iOS-приложения
Команда микроблоггингового сервиса Twitter обнаружила баг, передающий третьим лицам данные о местоположении некоторых своих пользователей. Он затронул тех пользователей iOS-приложения, у которых более одной учетной записи в Twitter (и они использовали функцию точного определения местоположения хотя бы для одной из них).
Из-за бага Twitter собирал данные в том числе во время использования других аккаунтов, даже если в них эта функция была отключена.
«Вы доверяете нам ваши личные данные, и поэтому мы хотим быть с вами полностью откровенными и признаться, что допустили ошибку. Мы обнаружили, что непреднамеренно собирали и передавали данные о местоположении пользователей iOS-устройств одному из наших партнеров», — сообщается в официальном блоге сервиса.
Собранные данные получал один из рекламодателей (название компании не называется). В Twitter заверили, что они были обезличены, и у партнера не было уникальных идентификаторов пользователей, что могло бы сделать возможной связь людей и их данных. Партнер не сохранил данные, полученные в результате утечки, а все затронутые пользователи были предупреждены.
Напомним, в апреле Twitter ввел новую политику модерации, в соответствии с которой начал самостоятельно удалять посты с оскорбительным содержанием, не дожидаясь поступления жалоб от пользователей.
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Internet и сети
14.05.2019 22:56