Киберполиция закрыла более 30 пиратских онлайн-кинотеатров

Сотрудники департамента Киберполиции Украины прекратили деятельность более 30 пиратских онлайн-кинотеатров.

Об этом сообщается на сайте Киберполиции.

По словам начальника департамета киберполиции Сергея Демедюка, полицейская операция по противодействию пиратству длилась около месяца. По фактам противоправной деятельности в сфере интеллектуальной собственности открыто 19 уголовных производств. Четверым лицам сообщено о подозрении.

Кроме того, в суд впервые направлено дело в отношении жителя Кривого Рога, который снимал премьерные показы кинофильмов в кинотеатрах и продавал эти видео для распространения. Дело было квалифицировано по ч. 1 ст. 176 (нарушение авторских и смежных прав) УК. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

"Окончание проведения операции не означает, что работа в этом направлении прекращается. Мы продолжаем проводить мероприятия по выявлению так называемых пиратов и готовы к взаимодействию с правообладателями для реагирования на факты нарушения их прав. Поэтому призываем заинтересованных сторон к сотрудничеству", - отметил Демедюк.

Также, во время операции разоблачили двух братьев из Днепропетровской области, которые создали такие пиратские сайты, как kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top. По приблизительным оценкам, они ежемесячно зарабатывали около 2 тыс. долларов на рекламе. Один из сообщников оказался действующим сотрудником Государственной фискальной службы.

Во Львовской области киберполиция заблокировала 13 пиратских ресурсов, которые создал местный житель. Основным заработком для него было поддержание работы этих ресурсов для размещения на них платной рекламы.

Также на территории Донецкой, Черновицкой и Николаевской областей правоохранители задокументировали деятельность лиц, которые в течение устанавливали и настраивали оборудование для незаконной ретрансляции тысячи телеканалов, в том числе, запрещенных в Украине роSSийских.

Напомним, ранее сообщалось, что Киберполиция закрыла сайт Kinogo и еще три пиратских онлайн-кинотеатра.