Интернет-потребители согласны платить больше за товары с отзывами

Коммуникационная платформа Globlee подвела итоги опроса о воздействии пользовательского контента на покупательское поведение потребителей. 

Одной из целей исследования было выявить, воспринимают ли потребители продукты с большей или меньшей степенью ценности при наличии UGC (пользовательского контента) или его отсутствии, предлагая два варианта: 

  • стоит дороже, имеет UGC
  • стоит меньше, не имеет UGC

Подавляющее большинство покупателей (81%) признались, что готовы платить больше при наличии UGC о продукте. Это действительно значимая статистика, так как она полностью подтверждает идею о том, что UGC имеет решающее значение для бизнеса.

Исследование также дало аналогичные результаты для вопросов о сроках доставки продукта. 81% потребителей предпочли бы более медленную доставку для продуктов с UGC в то время, как только 19% предпочли бы более быструю доставку для продуктов без UGC.

Станислав Биров, генеральный директор Globlee:

«Создание UGC очень важно для бизнеса, потому что подавляющее большинство онлайн-покупателей находится под влиянием его присутствия (или отсутствия). Покупатели, вероятно, будут платить больше за продукт, сопровождаемый UGC, и дольше ждать доставки. UGC создает ощущение дополнительной ценности в сознании онлайн-покупателей».

Исследование в очередной раз показало, что обзоры и другой пользовательский контент более важны для потребителей, чем прямая реклама:

Подавляющее число (90%) потребителей заявили, что пользовательский контент «влияет» на их решения о покупке, а 24% заявили, что UGC «чрезвычайно влиятелен», превосходя поисковые системы (16%) и медийную рекламу (10%). Коэффициент 1,5 и 2,4 соответственно.

73% потребителей заявили, что присутствие UGC повышает их уверенность в совершении покупки, а 71% заявили, что UGC улучшает обратную связь с клиентами.

Эта цифра возрастает до 97% для покупателей в возрасте до 30 лет, показывая, что поколение миллениалов гораздо чаще находится под влиянием пользовательского контента.

65% покупателей согласны с тем, что UGC интереснее, чем контент, созданный напрямую брендом. Это следует учитывать, потому что показывает, что UGC имеет больше влияния на потребителей, чем контент бренда. 

В опросе приняли участие 1000 покупателей, которые совершали онлайн-покупку за последние 12 месяцев. В контексте опроса UGC определяется как «рейтинги, обзоры, фотографии продуктов, видео продуктов или другие комментарии, написанные/снятые потребителем или другими покупателями о продуктах.


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