Google: SEO-конкурсы бесполезны и даже вредны

На днях сотрудник Google Джон Мюллер негативно высказался в адрес SEO-конкурсов, время от времени проводимых в сообществе.

В частности, он заявил, что такие соревнования бесполезны и даже вредны, и специалистам не стоит тратить на них свои силы и время.

«SEO-конкурсы никогда не отражают реальную эффективность. Они генерируют массу спама, который негативно влияет на экосистему в целом, и являются пустой тратой времени и сил. Разумный подход к таким соревнованиям – это игнорировать их».

Он также добавил, что вместо проведения таких мероприятий или участия в них, специалистам лучше заняться чем-то более продуктивным — например, улучшением своих сайтов и сервисов — а не тратить время на «бесполезные игры», дающие краткосрочные выгоды.

Хотя Мюллер не упомянул ни одного конкретного конкурса, предполагается , что он имел в виду соревнование «Lovers vs. Haters», которое проводит Wix.

Организаторы конкурса приглашают агентства посоревноваться за самые высокие позиции по запросу [Wix SEO]. Победитель получит приз в размере $25 000. Приём заявок будет открыт до 6 июня.

Несколько лет назад Wix провела похожий конкурс, чтобы продемонстрировать возможности своей платформы. Тогда участники соревновались за наилучшие позиции по запросу [SEO Hero], при этом они могли использовать любую платформу по своему усмотрению.

Стоит отметить, что SEO-конкурсы, по сути, побуждают к манипуляции результатами поиска. При этом Мюллер ничего не сказал о том, что такие мероприятия нарушают рекомендации для вебмастеров.