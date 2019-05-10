Google: SEO-конкурсы бесполезны и даже вредны
На днях сотрудник Google Джон Мюллер
В частности, он заявил, что такие соревнования бесполезны и даже вредны, и специалистам не стоит тратить на них свои силы и время.
«SEO-конкурсы никогда не отражают реальную эффективность. Они генерируют массу спама, который негативно влияет на экосистему в целом, и являются пустой тратой времени и сил. Разумный подход к таким соревнованиям – это игнорировать их».
Он также добавил, что вместо проведения таких мероприятий или участия в них, специалистам лучше заняться чем-то более продуктивным — например, улучшением своих сайтов и сервисов — а не тратить время на «бесполезные игры», дающие краткосрочные выгоды.
Хотя Мюллер не упомянул ни одного конкретного конкурса,
Организаторы конкурса приглашают агентства посоревноваться за самые высокие позиции по запросу [Wix SEO]. Победитель получит приз в размере $25 000. Приём заявок будет открыт до 6 июня.
Несколько лет назад Wix провела похожий конкурс, чтобы продемонстрировать возможности своей платформы. Тогда участники соревновались за наилучшие позиции по запросу [SEO Hero], при этом они могли использовать любую платформу по своему усмотрению.
Стоит отметить, что SEO-конкурсы, по сути, побуждают к манипуляции результатами поиска. При этом Мюллер ничего не сказал о том, что такие мероприятия нарушают рекомендации для вебмастеров.
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