Стали известны новые детали работы обновлённого Googlebot
На днях Google поделился новыми деталями работы обновлённого Googlebot, который теперь всегда будет основан на последней версии Chromium.
Старый агент пользователя
Как выяснилось, Google не поменял агента пользователя для Googlebot и по-прежнему использует старый вариант, в котором упоминается Chrome 41. При этом на самом деле краулер работает на базе Chrome 74, утверждают в компании.
Right, unfortunately the UA is wrong ? We wanted to do things step by step and we didn't want to change the UA as people might have hardcoded it somewhere — with enough heads-up, we'll change that!
На вопрос, изменится ли объём сканирования – т.е., не будет ли Googlebot сканировать меньше страниц при одном и том же краулинговом бюджете из-за обработки более сложных файлов – Сплит ответил, что нет.
Googlebot пока обновлён не во всех инструментах Google
Googlebot используется в разных сервисах и подразделениях Google, однако не во всех из них краулер уже обновлён. Пока апдейт коснулся только поиска. При этом инструмент проверки оптимизации для мобильных устройств (Mobile Friendly Test) и другие сервисы пока не перешли на обновлённую версию Googlebot, но будут переведены на неё в будущем.
Как отметил сотрудник поиска Гэри Илш, обновить всё сразу у Google нет возможности, эта инфраструктура устроена иначе. Поэтому компании понадобится какое-то время для обновления всех своих сервисов.
Новый user-agent
Некоторые вебмастера также заметили в своих лог-файлах появление нового агента пользователя, который содержит следующие данные: Android 9.0.0 Pixel 3 XL, 01-may-2019.
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