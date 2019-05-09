Tumblr стоил миллиард. Теперь его продают в разы дешевле, cреди покупателей – Pornhub. Что произошло?

Появление и развитие сервиса

Площадка Tumblr основана в 2007 году американцем Дэвидом Карпом. Это площадка, где можно публиковать различный контент: текстовый, видео, аудио и т.д. По сути каждый пользователь мог создать себе аккаунт и публиковать туда, все что хотел. В то время Twitter был ограничен числом символом, блог на WordPress – сложностью запуска, Instagram еще не существовало, а соцсеть Facebook была слишком ограниченной в возможностях. По сути Tumblr стал тем местом, где можно быстро завести блог и начать публиковать то, что интересно. За счет этого площадка быстро набирала популярность. В 2010 году число пользователей почти достигло 7 млн человек, ежедневно число новых аккаунтов росло на 25 000. К 2013 году на Tumblr было уже 125 млн блогов. Сейчас их более 400 млн. , пишут AIN.UA

Дэвид Карп

Многим пользователям симпатизировала политика сервиса по отношению к откровенному контенту: Tumblr не банил аккаунты с картинками сексуального характера. В то же время многие другие площадки радикально подходили к материала 18+, удаляя его. Это стало причиной большого притока пользователей, которые размещали подобные материалы. В будущем это сыграет против площадки.

В 2013-ом году компания Yahoo! под руководством Мариссы Майер покупает Tumblr за $1,1 млрд. Для Yahoo! это стало попыткой попасть в эру соцсетей, которую компания уже проигрывала Facebook. Основатель сервиса Дэвид Карп остался в компании до 2017-го, но после сделки с Verizon – покинул компанию.

Деньги

С момента основания до покупки Yahoo! сервис Tumblr получил порядка $125 млн инвестиций:

$750 000 – 2007 год

$4,5 млн – 2008 год

$5 млн – 2010 год

$30 млн – 2010 год

$85 млн – 2011 год

Все деньги шли на развитие площадки, увеличение команды и разработку.

В 2013-ом году Yahoo! покупает Tumblr за $1,1 млрд, что стало рекордом. Годом ранее Facebook приобрел Instagram менее чем за $1 млрд. В Business Insider писали, что Карп после сделки получил около $200 млн, став невероятно богатым человеком. По другим данным, он мог получить до $250 млн.

Но в то время, как в компанию текли инвестиции, оставалась одна проблема – монетизация. Сервис зарабатывал на рекламе, все время отставая от плана по продажам. На момент сделки с Yahoo! на счетах Tumblr оставалось всего $16 млн, которые остались после последнего раунда инвестиций: сервис не зарабатывал . Так, выручка компании за 2012-й cоставила всего $13 млн, столько же – за первый квартал 2013-го. Но после перехода в Yahoo! появился план в $100 млн. Как его достичь – никто не знал. А для многих сотрудников цифра и вовсе казалась надуманной. не имевшей связи с реальностью. В будущем руководство Yahoo! избегало оглашения финансовых результатов Tumblr, что для многих стало сигналом о невыполнение планов.

В будущем ситуация не изменилась. Несмотря на поглощение со стороны Yahoo! и реорганизацию команды коммерции, Tumblr так и не сумел достичь необходимой планки по продажам. А на подходе была растущая плеяда конкурентов: Instagram, Snapchat, Pinterest, которые отбирали на себя и аудиторию и рекламные бюджеты площадки. Сегодня Tumblr и вовсе отсутствует в списке самых популярных соцсетей мира. В добавок, одной из причин, по которой рекламодатели отказывались работать с Tumblr, как раз была доступность сексуального контента: условный производитель газировки не хотел, чтобы его рекламы была рядом с обнаженным телом.

В результате, компания, которая некогда оценивалась в $1,1 млрд, подешевела в четыре раза. В 2016-ом году Tumblr оценивался уже в $230 млн.

“Конец эпохи свободы”

В конце 2018 года компания Apple удалила Tumblr из своего онлайн-магазина приложений App Store. Причиной стало обнаружение детской порнографии на площадке. В результате, компания начала блокировать взрослый контент для всех пользователей, кроме своих авторов. Такое решение помогло вернуть Tumblr в App Store. Но стало началом массового оттока пользователей.

В следующие три месяца Tumblr потерял более 30% всего трафика. По данным SimilarWeb, в ноябре 2018-го число просмотров страниц достигло $538 млн. а уже в апреле 2018-го этот показатель снизился до 376 млн.

На фоне снижения интереса к площадке после запрета откровенного контента, компания Verizon, которая в 2016-ом приобрела Yahoo! за $4,8 млрд, начала искать покупателя для Tumblr. В самой компании этого не подтверждают, но изданию The Wall Street Journal удалось поговорить с несколькими сотрудниками компании.

Сразу же после выхода новости, о своем желание приобрести Tumblr сообщила компания Pornhub. Информацию они подтвердили BuzzFeed News, назвав намерения серьезными. Если сделка состоится, взрослый контент на площадку вернут, сообщил представитель Pornhub. В компании Verizon предложение Pornhub комментировать не стали. Есть ли еще претенденты на покупку Tumblr – не сообщается.