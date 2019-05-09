Tumblr стоил миллиард. Теперь его продают в разы дешевле, cреди покупателей – Pornhub. Что произошло?

Появление и развитие сервиса

Площадка Tumblr основана в 2007 году американцем Дэвидом Карпом. Это площадка, где можно публиковать различный контент: текстовый, видео, аудио и т.д. По сути каждый пользователь мог создать себе аккаунт и публиковать туда, все что хотел. В то время Twitter был ограничен числом символом, блог на WordPress – сложностью запуска, Instagram еще не существовало, а соцсеть Facebook была слишком ограниченной в возможностях. По сути Tumblr стал тем местом, где можно быстро завести блог и начать публиковать то, что интересно. За счет этого площадка быстро набирала популярность. В 2010 году число пользователей почти достигло 7 млн человек, ежедневно число новых аккаунтов росло на 25 000. К 2013 году на Tumblr было уже 125 млн блогов. Сейчас их более 400 млн. , пишут AIN.UA

Tumblr стоил миллиард. Теперь его продают в разы дешевле, cреди покупателей – Pornhub. Что произошло?

Дэвид Карп

Многим пользователям симпатизировала политика сервиса по отношению к откровенному контенту: Tumblr не банил аккаунты с картинками сексуального характера. В то же время многие другие площадки радикально подходили к материала 18+, удаляя его. Это стало причиной большого притока пользователей, которые размещали подобные материалы. В будущем это сыграет против площадки.

В 2013-ом году компания Yahoo! под руководством Мариссы Майер покупает Tumblr за $1,1 млрд. Для Yahoo! это стало попыткой попасть в эру соцсетей, которую компания уже проигрывала Facebook. Основатель сервиса Дэвид Карп остался в компании до 2017-го, но после сделки с Verizon – покинул компанию.

Деньги

С момента основания до покупки Yahoo! сервис Tumblr получил порядка $125 млн инвестиций:

  • $750 000 – 2007 год
  • $4,5 млн – 2008 год
  • $5 млн – 2010 год
  • $30 млн – 2010 год
  • $85 млн – 2011 год

Все деньги шли на развитие площадки, увеличение команды и разработку.

В 2013-ом году Yahoo! покупает Tumblr за $1,1 млрд, что стало рекордом. Годом ранее Facebook приобрел Instagram менее чем за $1 млрд. В Business Insider писали, что Карп после сделки получил около $200 млн, став невероятно богатым человеком. По другим данным, он мог получить до $250 млн.

Но в то время, как в компанию текли инвестиции, оставалась одна проблема – монетизация. Сервис зарабатывал на рекламе, все время отставая от плана по продажам. На момент сделки с Yahoo! на счетах Tumblr оставалось всего $16 млн, которые остались после последнего раунда инвестиций: сервис не зарабатывал . Так, выручка компании за 2012-й cоставила всего $13 млн, столько же – за первый квартал 2013-го. Но после перехода в Yahoo! появился план в $100 млн. Как его достичь – никто не знал. А для многих сотрудников цифра и вовсе казалась надуманной. не имевшей связи с реальностью. В будущем руководство Yahoo! избегало оглашения финансовых результатов Tumblr, что для многих стало сигналом о невыполнение планов.

Tumblr стоил миллиард. Теперь его продают в разы дешевле, cреди покупателей – Pornhub. Что произошло?

В будущем ситуация не изменилась. Несмотря на поглощение со стороны Yahoo! и реорганизацию команды коммерции, Tumblr так и не сумел достичь необходимой планки по продажам. А на подходе была растущая плеяда конкурентов: Instagram, Snapchat, Pinterest, которые отбирали на себя и аудиторию и рекламные бюджеты площадки. Сегодня Tumblr и вовсе отсутствует в списке самых популярных соцсетей мира. В добавок, одной из причин, по которой рекламодатели отказывались работать с Tumblr, как раз была доступность сексуального контента: условный производитель газировки не хотел, чтобы его рекламы была рядом с обнаженным телом.

В результате, компания, которая некогда оценивалась в $1,1 млрд, подешевела в четыре раза. В 2016-ом году Tumblr оценивался уже в $230 млн.

“Конец эпохи свободы”

В конце 2018 года компания Apple удалила Tumblr из своего онлайн-магазина приложений App Store. Причиной стало обнаружение детской порнографии на площадке. В результате, компания начала блокировать взрослый контент для всех пользователей, кроме своих авторов. Такое решение помогло вернуть Tumblr в App Store. Но стало началом массового оттока пользователей.

В следующие три месяца Tumblr потерял более 30% всего трафика. По данным SimilarWeb, в ноябре 2018-го число просмотров страниц достигло $538 млн. а уже в апреле 2018-го этот показатель снизился до 376 млн.

Tumblr стоил миллиард. Теперь его продают в разы дешевле, cреди покупателей – Pornhub. Что произошло?

На фоне снижения интереса к площадке после запрета откровенного контента, компания Verizon, которая в 2016-ом приобрела Yahoo! за $4,8 млрд, начала искать покупателя для Tumblr. В самой компании этого не подтверждают, но изданию The Wall Street Journal удалось поговорить с несколькими сотрудниками компании.

Сразу же после выхода новости, о своем желание приобрести Tumblr сообщила компания Pornhub. Информацию они подтвердили BuzzFeed News, назвав намерения серьезными. Если сделка состоится, взрослый контент на площадку вернут, сообщил представитель Pornhub. В компании Verizon предложение Pornhub комментировать не стали. Есть ли еще претенденты на покупку Tumblr – не сообщается.


Александр Галицкий, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Прокуратура США обвинила украинца в распространении вредоносной рекламы на миллионы долларов
Киберполиция закрыла uafilm.top, kinogo.co.ua и другие онлайн-кинотеатры. Среди организаторов — сотрудник фискальной службыКиберполиция закрыла uafilm.top, kinogo.co.ua и другие онлайн-кинотеатры. Среди организаторов — сотрудник фискальной службы
Поисковик CC Search от Creative Commons вышел из бетыПоисковик CC Search от Creative Commons вышел из беты
Google вернул пропавшие данные о ручных санкциях в Search ConsoleGoogle вернул пропавшие данные о ручных санкциях в Search Console
Tumblr стоил миллиард. Теперь его продают в разы дешевле, cреди покупателей – Pornhub. Что произошло?Tumblr стоил миллиард. Теперь его продают в разы дешевле, cреди покупателей – Pornhub. Что произошло?
Блок рекламы


Похожие новости
Googlebot теперь работает на базе последней версии ChromiumGooglebot теперь работает на базе последней версии Chromium
С файлами Google Docs теперь можно работать в офлайн-режимеС файлами Google Docs теперь можно работать в офлайн-режиме
В Google Sites теперь можно копировать более крупные сайтыВ Google Sites теперь можно копировать более крупные сайты
В поиске по отелям Google теперь можно искать квартиры для краткосрочной арендыВ поиске по отелям Google теперь можно искать квартиры для краткосрочной аренды
В Google Street View теперь можно прогуляться по «Марсу на Земле»В Google Street View теперь можно прогуляться по «Марсу на Земле»
Lighthouse теперь будет оценивать размер целей касанияLighthouse теперь будет оценивать размер целей касания
Facebook грозит многомиллиардный штраф от FTCFacebook грозит многомиллиардный штраф от FTC
В Google My Business теперь можно указывать время заезда и выезда для гостиницВ Google My Business теперь можно указывать время заезда и выезда для гостиниц
Gmail теперь блокирует на 100 млн больше спам-сообщений в день с помощью ИИGmail теперь блокирует на 100 млн больше спам-сообщений в день с помощью ИИ
Текстовые объявления Google Ads теперь могут появляться в результатах поиска на YouTubeТекстовые объявления Google Ads теперь могут появляться в результатах поиска на YouTube
Последние новости
Подгружаем последние новости